Не кашей единой: как приготовить теплый салат из тыквы, с зеленью и вкусной заправкой (видео)
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Необычное и вкусное блюдо
Тыква — одна из самых вкусных и полезных овощей осеннего сезона. Из нее готовят каши, выпечку, оладьи, запеканки, салаты и даже варенье.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом необычного теплого салата из тыквы и зелени. А опубликовали его на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".
Как приготовить теплый салат из тыквы и зелени
Ингредиенты:
- тыква – 300 г;
- морковь – 1 шт.;
- перец болгарский – 1-2 шт.;
- растительное масло;
- соль;
- прованские травы;
Соус:
- масло подсолнечное – 3 ст. л.;
- сок лимонный – 1 ст.;
- мед (сахар) – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- чеснок молотый сухой – 0.5 ч. л.;
- горох нут (отварной) – 250 г;
- петрушка;
- кунжут – 2 ч. л.;
- руккола и шпинат;
- сыр Фета – 70 г;
Способ приготовления:
1. Тыкву почистить и нарезать на кусочки.
2.Выложить тыкву на застеленный пергаментом противень.
3. Также нарезать морковь и перец, положить рядом с тыквой.
4. Полить овощи маслом, посолить и посыпать специями.
5. Запечь овощи в разогретой до 170 С примерно на 25-30 минут.
6.Для приготовления соуса необходимо смешать масло, лимонный сок, мед, сушеный чеснок и немного соли, все хорошо перемешать.
7.Готовые овощи выложить на блюдо, добавить отварной нут.
8. Также присыпать салат нарезанной петрушкой, кунжутом и полить соусом, все хорошо перемешать.
9.На тарелку выложить рукколу и шпинат, и уже сам салат, сверху выложить сыр.