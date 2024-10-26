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Не кашей единой: как приготовить теплый салат из тыквы, с зеленью и вкусной заправкой (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Полезный и вкусный салатик для поднятия настроения
Полезный и вкусный салатик для поднятия настроения. Фото ru.freepik.com

Необычное и вкусное блюдо

Тыква — одна из самых вкусных и полезных овощей осеннего сезона. Из нее готовят каши, выпечку, оладьи, запеканки, салаты и даже варенье.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом необычного теплого салата из тыквы и зелени. А опубликовали его на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить теплый салат из тыквы и зелени

Ингредиенты:

  • тыква – 300 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • перец болгарский – 1-2 шт.;
  • растительное масло;
  • соль;
  • прованские травы;

Соус:

  • масло подсолнечное – 3 ст. л.;
  • сок лимонный – 1 ст.;
  • мед (сахар) – 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • чеснок молотый сухой – 0.5 ч. л.;
  • горох нут (отварной) – 250 г;
  • петрушка;
  • кунжут – 2 ч. л.;
  • руккола и шпинат;
  • сыр Фета – 70 г;

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить и нарезать на кусочки.

2.Выложить тыкву на застеленный пергаментом противень.

3. Также нарезать морковь и перец, положить рядом с тыквой.

4. Полить овощи маслом, посолить и посыпать специями.

5. Запечь овощи в разогретой до 170 С примерно на 25-30 минут.

6.Для приготовления соуса необходимо смешать масло, лимонный сок, мед, сушеный чеснок и немного соли, все хорошо перемешать.

7.Готовые овощи выложить на блюдо, добавить отварной нут.

8. Также присыпать салат нарезанной петрушкой, кунжутом и полить соусом, все хорошо перемешать.

9.На тарелку выложить рукколу и шпинат, и уже сам салат, сверху выложить сыр.

Теги:
#Салат #Тыква #Зелень #Готовим дома