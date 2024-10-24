Простое и быстрое блюдо, которое порадует всю семью: курица, картофель — и ничего лишнего (видео)
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Курочка получается очень нежной
Простые блюда, которые тушатся в соусе – это оптимальный вариант для ужина, на который не хочется тратить много времени. Если вы уже готовили аппетитные гречишники, предлагаем рецепт вкусной курочки с картофелем.
Как ее приготовить, рассказал в своем видео кулинарный блоггер Алекс Миль. Блюдо очень простое и очень удачное. Выходит нежно, сытно и комфортно.
Ингредиенты:
- 700 г курятины (филе бедра или другой)
- 700 г картофеля
- соль, смесь специй к картофелю, смесь специй к курице
- 250 мл сливок(15%)
- 30-40 мл масла для жарки
- 40-50 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем среднего размера кусками. На время отставляем.
- Нарезаем картошку кубиками, добавляем соль и смесь специй к курице. Вымешиваем и обжариваем на растительном масле до готовности, постоянно перемешивая. Это займет около 15 минут.
- Тем временем смешиваем мясо с солью и смесью специй к курице. Картофель убираем из сковороды, добавляем еще немного растительного масла и обжариваем курицу до золотистости, постоянно перемешивая.
- К курице добавляем картофель, заливаем сливками, присыпаем тертым сыром. Накрываем крышкой и готовим 5-7 минут.
Это блюдо чем-то похоже на классический американский рецепт курицы "Выходи за меня замуж". Кстати, мы говорили, как ее приготовить.