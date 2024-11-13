Для этого роскошного пирога даже мука не нужна: ароматная выпечка к чаю (видео)
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Рецепт вкусной домашней выпечки
Домашняя выпечка – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как испечь вкусный рыбный пирог. Теперь делимся рецептом сладкой домашней выпечки.
Этот ароматный маковник готовится совсем без муки. Он получается очень мягким, нежным и аппетитным. Идеальный вариант к кофе или чаю. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником tanya.perchik.
Ингредиенты:
- молотый мак — 160 г
- яйцо – 3 шт.
- молоко — 300 мл
- сахарная пудра — 90 г
- манная крупа — 70 г
- сливочное масло — 80 г
- разрыхлитель — 8 г
- яблоко – 1 шт.
Для украшения:
- орехи — 50 г
- шоколад — 120 г
- вода — 25 мл
Способ приготовления:
- Мак заливаем горячим молоком в кастрюльке. Помешивая, провариваем 2 минуты, затем накрываем крышкой и оставляем в таком виде на 1 час.
- Когда мак остынет, приступаем к приготовлению. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой и яичными желтками.
- В масло добавляем спелую маковую массу по частям. Каждый раз, добавляя мак, тщательно перемешиваем.
- Манную крупу соединяем с разрыхлителем. Эту смесь добавляем в маковое тесто. Также добавляем натертое яблоко.
- Отдельно взбиваем яичные белки с щепоткой соли. Взбиваем до стойких пиков. Частями добавляем в маковое тесто и аккуратно перемешиваем.
- Перекладываем тесто в смазанную или застеленную форму. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке. Время приготовления составляет около 50 минут.
- Шоколад растапливаем в микроволновке и соединяем с водой. Поливаем готовый пирог украшаем грецкими орехами.
Это очень сытно и вкусно, такой пирог не только подходит к чаю, но и может стать завтраком. Также мы делились рецептом вкусного творожного печенья.