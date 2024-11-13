Для этого роскошного пирога даже мука не нужна: ароматная выпечка к чаю (видео)

Рецепт вкусной домашней выпечки

Домашняя выпечка – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как испечь вкусный рыбный пирог. Теперь делимся рецептом сладкой домашней выпечки.

Этот ароматный маковник готовится совсем без муки. Он получается очень мягким, нежным и аппетитным. Идеальный вариант к кофе или чаю. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником tanya.perchik.

Ингредиенты:

молотый мак — 160 г

яйцо – 3 шт.

молоко — 300 мл

сахарная пудра — 90 г

манная крупа — 70 г

сливочное масло — 80 г

разрыхлитель — 8 г

яблоко – 1 шт.

Для украшения:

орехи — 50 г

шоколад — 120 г

вода — 25 мл

Способ приготовления:

Мак заливаем горячим молоком в кастрюльке. Помешивая, провариваем 2 минуты, затем накрываем крышкой и оставляем в таком виде на 1 час. Когда мак остынет, приступаем к приготовлению. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой и яичными желтками. В масло добавляем спелую маковую массу по частям. Каждый раз, добавляя мак, тщательно перемешиваем. Манную крупу соединяем с разрыхлителем. Эту смесь добавляем в маковое тесто. Также добавляем натертое яблоко. Отдельно взбиваем яичные белки с щепоткой соли. Взбиваем до стойких пиков. Частями добавляем в маковое тесто и аккуратно перемешиваем. Перекладываем тесто в смазанную или застеленную форму. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке. Время приготовления составляет около 50 минут. Шоколад растапливаем в микроволновке и соединяем с водой. Поливаем готовый пирог украшаем грецкими орехами.

Это очень сытно и вкусно, такой пирог не только подходит к чаю, но и может стать завтраком. Также мы делились рецептом вкусного творожного печенья.