Такое блюдо удивит близких: приготовьте мясное рагу в тыкве (видео)

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В сезон тыквы хозяйки готовят много блюд с использованием этого овоща. Едва ли не самым популярным блюдом из него является каша, но также из тыквы готовят суп-пюре, рагу или даже мармелад.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом блюда, которое получается ароматным, очень вкусным и имеет оригинальный вид. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить рагу в тыкве

Ингредиенты:

2 тыквы Хокайдо, или 1 большая;

400 г ошейка;

100 г кисло-сладкого соуса;

1 лук;

1 средняя морковь;

1-2 зуб. чеснока;

1/2 болгарского перца;

100 г грибов;

1-2 картофелины;

150 мл томатного сока;

50 г твердого сыра или моцареллы;

соль, перец, лавровый лист по вкусу;

Способ приготовления:

1.Овощи порезать кубиками.

2. Мясо немного отбить и нарезать небольшими кусочками.

3. Мясо обжарить на сковороде, добавить овощи, томатный сок, соус кисло-сладкий, картофель и тушить под крышкой 30-40 минут. В конце подсолить.

4.В тыкве отрезать крышечки, убрать серединку, внутри смазать маслом.

5. Выложить рагу внутрь тыквы, накрыть крышечками и запекать при 200 градусах 1 час.

6.При подаче горячее рагу посыпать сыром.