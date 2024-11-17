Такое блюдо удивит близких: приготовьте мясное рагу в тыкве (видео)
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Вкусно, сочно и недорого — для праздников и будней
В сезон тыквы хозяйки готовят много блюд с использованием этого овоща. Едва ли не самым популярным блюдом из него является каша, но также из тыквы готовят суп-пюре, рагу или даже мармелад.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом блюда, которое получается ароматным, очень вкусным и имеет оригинальный вид. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить рагу в тыкве
Ингредиенты:
- 2 тыквы Хокайдо, или 1 большая;
- 400 г ошейка;
- 100 г кисло-сладкого соуса;
- 1 лук;
- 1 средняя морковь;
- 1-2 зуб. чеснока;
- 1/2 болгарского перца;
- 100 г грибов;
- 1-2 картофелины;
- 150 мл томатного сока;
- 50 г твердого сыра или моцареллы;
- соль, перец, лавровый лист по вкусу;
Способ приготовления:
1.Овощи порезать кубиками.
2. Мясо немного отбить и нарезать небольшими кусочками.
3. Мясо обжарить на сковороде, добавить овощи, томатный сок, соус кисло-сладкий, картофель и тушить под крышкой 30-40 минут. В конце подсолить.
4.В тыкве отрезать крышечки, убрать серединку, внутри смазать маслом.
5. Выложить рагу внутрь тыквы, накрыть крышечками и запекать при 200 градусах 1 час.
6.При подаче горячее рагу посыпать сыром.