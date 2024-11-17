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Такое блюдо удивит близких: приготовьте мясное рагу в тыкве (видео)

Автор
Мария Швец
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Лучшее сочетание осенних продуктов – это сочетание тыквы и нежного мяса
Лучшее сочетание осенних продуктов – это сочетание тыквы и нежного мяса. Фото shuba.life

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В сезон тыквы хозяйки готовят много блюд с использованием этого овоща. Едва ли не самым популярным блюдом из него является каша, но также из тыквы готовят суп-пюре, рагу или даже мармелад.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом блюда, которое получается ароматным, очень вкусным и имеет оригинальный вид. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить рагу в тыкве

Ингредиенты:

  • 2 тыквы Хокайдо, или 1 большая;
  • 400 г ошейка;
  • 100 г кисло-сладкого соуса;
  • 1 лук;
  • 1 средняя морковь;
  • 1-2 зуб. чеснока;
  • 1/2 болгарского перца;
  • 100 г грибов;
  • 1-2 картофелины;
  • 150 мл томатного сока;
  • 50 г твердого сыра или моцареллы;
  • соль, перец, лавровый лист по вкусу;

Способ приготовления:

1.Овощи порезать кубиками.

2. Мясо немного отбить и нарезать небольшими кусочками.

3. Мясо обжарить на сковороде, добавить овощи, томатный сок, соус кисло-сладкий, картофель и тушить под крышкой 30-40 минут. В конце подсолить.

4.В тыкве отрезать крышечки, убрать серединку, внутри смазать маслом.

5. Выложить рагу внутрь тыквы, накрыть крышечками и запекать при 200 градусах 1 час.

6.При подаче горячее рагу посыпать сыром.

Теги:
#Тыква #Рагу #Готовим дома