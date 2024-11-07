С этой специей тыквенную кашу будут есть все: что добавить к популярному блюду (видео)

Каша получается распаренной и ароматной, а тыква придает особую изюминку

В сезон тыквы хозяйки пытаются приготовить как можно больше блюд с этим полезным овощем. Кто-то готовит вкусные запеканки, еще кто-то делает оладьи или даже готовит мармелад. Но самым популярным блюдом остается тыквенная каша.

Сегодня мы хотим рассказать, как сделать это блюдо еще вкуснее. Достаточно добавить специи во время приготовления, информируют на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить тыквенную кашу со специями и ванилью

Ингредиенты:

200 г тыквы;

50 г риса;

сахар по вкусу;

ваниль, корица;

150 мл воды;

200 мл молока;

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить, нарезать кубиком или натереть на терке.

2.Смешать все ингредиенты, перемешать и варить на среднем огне 30-35 минут.

3.К готовой каше добавить кусочек сливочного масла.