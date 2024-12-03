Самый красивый салат на праздничный стол: никто не поверит, что он такой дешевый (видео)

Вкусный и экономный салатик с печенью

На праздничный стол хочется поставить что-нибудь очень красивое, но при этом не потратить все деньги. Мы рассказывали, как вкусно приготовить картошку. Теперь делимся рецептом красивого и сытного салатика.

Этот салат с печенью можно ставить как на праздничный стол, так и готовить просто на каждый день. Его рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Просто вкусно".

Ингредиенты:

Печень куриная — 200 граммов

Шампиньоны — 200 граммов

Яйца — 2 шт

Сыр плавленый — 1 пачка

Майонез — по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления:

Шампиньоны нарезаем небольшими кусочками. Лук нарезаем мелким кубиком. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Добавляем грибы, подсаливаем и обжариваем до готовности. На этой сковороде мы обжариваем печень до готовности. И печень, и грибы охлаждаем до комнатной температуры. Вкрутую отвариваем яйца. Холодную печень нарезаем на маленькие кубики. Первым слоем выкладываем печень. Смазываем майонезом и выкладываем жареные шампиньоны. Делаем слой лука, смазываем майонезом и натираем сыр. Последним слоем будут вареные куриные яйца, натираем ее также на мелкую терку. Сверху делаем тоненькую сеточку из майонеза и украшаем по вкусу. Оставляем на час-два в холодильнике.

Печень и шампиньоны отлично подходят друг другу, вкус салата просто отличный. Также мы делились рецептом красивой сырной закуски к праздничному столу.