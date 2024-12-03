Самый красивый салат на праздничный стол: никто не поверит, что он такой дешевый (видео)
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Вкусный и экономный салатик с печенью
На праздничный стол хочется поставить что-нибудь очень красивое, но при этом не потратить все деньги. Мы рассказывали, как вкусно приготовить картошку. Теперь делимся рецептом красивого и сытного салатика.
Этот салат с печенью можно ставить как на праздничный стол, так и готовить просто на каждый день. Его рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Просто вкусно".
Ингредиенты:
- Печень куриная — 200 граммов
- Шампиньоны — 200 граммов
- Яйца — 2 шт
- Сыр плавленый — 1 пачка
- Майонез — по вкусу
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Шампиньоны нарезаем небольшими кусочками. Лук нарезаем мелким кубиком. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Добавляем грибы, подсаливаем и обжариваем до готовности.
- На этой сковороде мы обжариваем печень до готовности. И печень, и грибы охлаждаем до комнатной температуры. Вкрутую отвариваем яйца.
- Холодную печень нарезаем на маленькие кубики. Первым слоем выкладываем печень. Смазываем майонезом и выкладываем жареные шампиньоны.
- Делаем слой лука, смазываем майонезом и натираем сыр. Последним слоем будут вареные куриные яйца, натираем ее также на мелкую терку.
- Сверху делаем тоненькую сеточку из майонеза и украшаем по вкусу. Оставляем на час-два в холодильнике.
Печень и шампиньоны отлично подходят друг другу, вкус салата просто отличный. Также мы делились рецептом красивой сырной закуски к праздничному столу.