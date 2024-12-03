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Самый красивый салат на праздничный стол: никто не поверит, что он такой дешевый (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как приготовить вкусный салат
Как приготовить вкусный салат. Фото Просто вкусно

Вкусный и экономный салатик с печенью

На праздничный стол хочется поставить что-нибудь очень красивое, но при этом не потратить все деньги. Мы рассказывали, как вкусно приготовить картошку. Теперь делимся рецептом красивого и сытного салатика.

Этот салат с печенью можно ставить как на праздничный стол, так и готовить просто на каждый день. Его рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Просто вкусно".

Ингредиенты:

  • Печень куриная — 200 граммов
  • Шампиньоны — 200 граммов
  • Яйца — 2 шт
  • Сыр плавленый — 1 пачка
  • Майонез — по вкусу
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны нарезаем небольшими кусочками. Лук нарезаем мелким кубиком. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Добавляем грибы, подсаливаем и обжариваем до готовности.
  2. На этой сковороде мы обжариваем печень до готовности. И печень, и грибы охлаждаем до комнатной температуры. Вкрутую отвариваем яйца.
  3. Холодную печень нарезаем на маленькие кубики. Первым слоем выкладываем печень. Смазываем майонезом и выкладываем жареные шампиньоны.
  4. Делаем слой лука, смазываем майонезом и натираем сыр. Последним слоем будут вареные куриные яйца, натираем ее также на мелкую терку.
  5. Сверху делаем тоненькую сеточку из майонеза и украшаем по вкусу. Оставляем на час-два в холодильнике.

Печень и шампиньоны отлично подходят друг другу, вкус салата просто отличный. Также мы делились рецептом красивой сырной закуски к праздничному столу.

Теги:
#Рецепт #Салат #Печень #Грибы #Праздничный стол