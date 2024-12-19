Шуба станет еще вкуснее: какой ингредиент добавить в привычный салат (видео)

Привычный салат станет еще вкуснее

"Шуба" является популярным и известным всем салатом. Некоторые перестали его готовить, предпочтя новые популярные салаты. Другие считают его классикой и очень любят.

Сегодня мы предлагаем подать привычное блюдо оригинально и интересно.

Как приготовить "Шубу" по-новому

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.;

филе сельди – 300 г;

морковь – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

лук – 1 шт.

икра с лососем – 160 г;

свекла – 1-2 шт.;

майонез, соль;

Способ приготовления:

1.Овощи запечь, натереть.

2.Лук замариновать.

3.Сельдь нарезать кубиками.

4.Салат собрать слоями: овощи, сельдь, лук, перемазывая каждый слой соусом из майонеза с икрой лосося.

5.Сверху присыпать салат тертым яйцом.