Шуба станет еще вкуснее: какой ингредиент добавить в привычный салат (видео)
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Привычный салат станет еще вкуснее
"Шуба" является популярным и известным всем салатом. Некоторые перестали его готовить, предпочтя новые популярные салаты. Другие считают его классикой и очень любят.
Сегодня мы предлагаем подать привычное блюдо оригинально и интересно.
Как приготовить "Шубу" по-новому
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.;
- филе сельди – 300 г;
- морковь – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- лук – 1 шт.
- икра с лососем – 160 г;
- свекла – 1-2 шт.;
- майонез, соль;
Способ приготовления:
1.Овощи запечь, натереть.
2.Лук замариновать.
3.Сельдь нарезать кубиками.
4.Салат собрать слоями: овощи, сельдь, лук, перемазывая каждый слой соусом из майонеза с икрой лосося.
5.Сверху присыпать салат тертым яйцом.