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Шуба станет еще вкуснее: какой ингредиент добавить в привычный салат (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Быстрый и вкусный в приготовлении
Быстрый и вкусный в приготовлении. Фото ru.freepik.com

Привычный салат станет еще вкуснее

"Шуба" является популярным и известным всем салатом. Некоторые перестали его готовить, предпочтя новые популярные салаты. Другие считают его классикой и очень любят.

Сегодня мы предлагаем подать привычное блюдо оригинально и интересно.

Как приготовить "Шубу" по-новому

Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.;
  • филе сельди – 300 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.
  • икра с лососем – 160 г;
  • свекла – 1-2 шт.;
  • майонез, соль;

Способ приготовления:

1.Овощи запечь, натереть.

2.Лук замариновать.

3.Сельдь нарезать кубиками.

4.Салат собрать слоями: овощи, сельдь, лук, перемазывая каждый слой соусом из майонеза с икрой лосося.

5.Сверху присыпать салат тертым яйцом.

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#Салат #Шуба #Готовим дома