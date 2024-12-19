Самая вкусная рисовая кутья: готовится гораздо быстрее, чем пшеничная (видео)

Так готовится очень вкусная кутья

На Святчвечер, который украинцы отмечают 24 декабря, готовят 12 блюд. Среди них звездой праздничного стола является кутья. Наиболее традиционным считают ее вариант из пшеницы. Однако другие рецепты тоже имеют право на существование.

К примеру, кутья из риса готовится гораздо быстрее, чем пшеничная, а получается она не менее вкусная и ароматная. Рецептом поделились на ютуб-канале "Поздравления на украинском от всей души!"

Ингредиенты:

Рис – 1 стакан

Вода — 2 стакана

Молоко – 1 стакан (по желанию)

Мед — 2-3 ст. ложки

Изюм — 100 г

Орехи — 100 г

Мак — 100 г

Сухофрукты (изюм, курага, чернослив) — 100 г

Щепотка соли

Узвар (по желанию)

Способ приготовления:

Используйте круглый рис, поскольку он хорошо сохраняет текстуру. Промойте несколько раз рис в холодной воде до ее прозрачности. Залейте рис водой, добавьте щепотку соли и варите на медленном огне до готовности. Для более нежного вкуса в конце варки можно добавить молоко, но это по желанию. В тёплую, но не горячую кутью добавьте мед. Запарьте мак кипятком на 20-30 минут, а затем разотрите или измельчите блендером, чтобы выделилось молочко. Запарьте сухофрукты в горячей воде на 10 минут, затем обсушите. Крупные кусочки измельчите. Орехи обжарьте на сухой сковороде и измельчите ножом. В охлажденный рис с медом добавьте мак, сухофрукты и орехи. Хорошо перемешайте, по желанию можно залить узваром.

Добавление узвара – это дело даже не столько вкуса, сколько традиций. Есть еще немало рождественских обычаев, связанных с гастрономией. К примеру, мы рассказывали, как приготовить нежные постные пончики.