Нежные и ароматные пряники на Новый год: как приготовить их самое простое (видео)
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Рецепт ароматных пряников к зимним праздникам
На зимние праздники хочется тешить себя и близких ароматной выпечкой. Мы рассказывали, как приготовить немецкий яблочный пирог. Теперь делимся рецептом ароматных имбирных пряников с шоколадом.
Рецептом поделился повар и участник МастерШеф Вадим Бжежинский в своем кулинарном блоге pava_vb. Их совсем несложно приготовить.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 450 г
- сливочное масло — 100 г
- сахар — 100 г
- мед — 100 г
- яйцо — 1 шт
- яичный желток — 2 шт.
- какао — 50 г
- корица – 1.5 ч. л.
- сода – 2 ч. л.
- имбирь сухой – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- В кастрюльке смешиваем сахар, мед и какао. Нагреваем до растворения сахара, добавляем специи. Всыпаем соду и перемешиваем. Снимаем с огня.
- Постепенно, не переставая помешивать, добавляем кубиками сливочное масло. Даем немного остыть. Тогда вмешиваем яйца.
- Основу для остывшего теста перекладываем в миску, где будет удобно месить тесто. Вмешиваем муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Накрываем его пленкой – пусть 15 минут отдохнет.
- Тонко раскатываем его между слоями пергамента. Вырезаем формами печенье. Убираем остатки.
- Печенье на пергаменте кладем в противень. Ставим в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем 8-10 минут.
По желанию готовые пряники можно украсить глазурью, хотя они и так очень вкусны и ароматны. Также мы делились рецептом вкусного десерта "Птичье молоко".