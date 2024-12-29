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Нежные и ароматные пряники на Новый год: как приготовить их самое простое (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень ароматные пряники с шоколадом
Очень ароматные пряники с шоколадом. Фото Скриншот из видео

Рецепт ароматных пряников к зимним праздникам

На зимние праздники хочется тешить себя и близких ароматной выпечкой. Мы рассказывали, как приготовить немецкий яблочный пирог. Теперь делимся рецептом ароматных имбирных пряников с шоколадом.

Рецептом поделился повар и участник МастерШеф Вадим Бжежинский в своем кулинарном блоге pava_vb. Их совсем несложно приготовить.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 450 г
  • сливочное масло — 100 г
  • сахар — 100 г
  • мед — 100 г
  • яйцо — 1 шт
  • яичный желток — 2 шт.
  • какао — 50 г
  • корица – 1.5 ч. л.
  • сода – 2 ч. л.
  • имбирь сухой – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В кастрюльке смешиваем сахар, мед и какао. Нагреваем до растворения сахара, добавляем специи. Всыпаем соду и перемешиваем. Снимаем с огня.
  2. Постепенно, не переставая помешивать, добавляем кубиками сливочное масло. Даем немного остыть. Тогда вмешиваем яйца.
  3. Основу для остывшего теста перекладываем в миску, где будет удобно месить тесто. Вмешиваем муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Накрываем его пленкой – пусть 15 минут отдохнет.
  4. Тонко раскатываем его между слоями пергамента. Вырезаем формами печенье. Убираем остатки.
  5. Печенье на пергаменте кладем в противень. Ставим в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем 8-10 минут.

По желанию готовые пряники можно украсить глазурью, хотя они и так очень вкусны и ароматны. Также мы делились рецептом вкусного десерта "Птичье молоко".

Теги:
#Рецепт #Имбирь #Печенье #Шоколад #Выпечка