Нежные и ароматные пряники на Новый год: как приготовить их самое простое (видео)

Рецепт ароматных пряников к зимним праздникам

На зимние праздники хочется тешить себя и близких ароматной выпечкой. Мы рассказывали, как приготовить немецкий яблочный пирог. Теперь делимся рецептом ароматных имбирных пряников с шоколадом.

Рецептом поделился повар и участник МастерШеф Вадим Бжежинский в своем кулинарном блоге pava_vb. Их совсем несложно приготовить.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 450 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 100 г

мед — 100 г

яйцо — 1 шт

яичный желток — 2 шт.

какао — 50 г

корица – 1.5 ч. л.

сода – 2 ч. л.

имбирь сухой – 2 ч. л.

Способ приготовления:

В кастрюльке смешиваем сахар, мед и какао. Нагреваем до растворения сахара, добавляем специи. Всыпаем соду и перемешиваем. Снимаем с огня. Постепенно, не переставая помешивать, добавляем кубиками сливочное масло. Даем немного остыть. Тогда вмешиваем яйца. Основу для остывшего теста перекладываем в миску, где будет удобно месить тесто. Вмешиваем муку и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Накрываем его пленкой – пусть 15 минут отдохнет. Тонко раскатываем его между слоями пергамента. Вырезаем формами печенье. Убираем остатки. Печенье на пергаменте кладем в противень. Ставим в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаем 8-10 минут.

По желанию готовые пряники можно украсить глазурью, хотя они и так очень вкусны и ароматны. Также мы делились рецептом вкусного десерта "Птичье молоко".