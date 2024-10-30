Приготовите, пока гости в пути: этот влажный шоколадный пирог съедят до последнего кусочка
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Мокрый шоколадный пирог готовится просто и получается влажным
Любители шоколада, вероятно, уже приготовили много блюд с его добавлением. Это может быть вкусный творожный десерт, печенье или торт.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом влажного шоколадного пирога, который готовится быстро и получается вкуснейшим. А рецепт опубликовали на портале "Express".
Как приготовить шоколадный пирог
Ингредиенты:
- черный шоколад 60-70% — 227 г;
- сливочное масло — 113 г;
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 145 г;
- какао – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Сливочное масло и шоколад поместить в сотейник и прогревать на слабом огне до получения шоколадного соуса.
- Оставить охлаждаться.
- Яйца взбить миксером до пышной смеси.
- Добавить сахар и продолжать взбивать в течение 6 минут.
- Понемногу влить растопленный шоколад и аккуратно вмешать лопаткой. Это следует делать медленно, чтобы тесто не осело.
- Вылить смесь в подготовленную форму и выпекать в течение 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, пока пирог не поднимется и слегка потрескается на поверхности.