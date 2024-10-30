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Приготовите, пока гости в пути: этот влажный шоколадный пирог съедят до последнего кусочка

Автор
Мария Швец
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Автор
Невероятно нежный и мягкий из обычных продуктов
Невероятно нежный и мягкий из обычных продуктов. Фото ru.freepik.com

Мокрый шоколадный пирог готовится просто и получается влажным

Любители шоколада, вероятно, уже приготовили много блюд с его добавлением. Это может быть вкусный творожный десерт, печенье или торт.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом влажного шоколадного пирога, который готовится быстро и получается вкуснейшим. А рецепт опубликовали на портале "Express".

Как приготовить шоколадный пирог

Ингредиенты:

  • черный шоколад 60-70% — 227 г;
  • сливочное масло — 113 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • сахар — 145 г;
  • какао – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло и шоколад поместить в сотейник и прогревать на слабом огне до получения шоколадного соуса.
  2. Оставить охлаждаться.
  3. Яйца взбить миксером до пышной смеси.
  4. Добавить сахар и продолжать взбивать в течение 6 минут.
  5. Понемногу влить растопленный шоколад и аккуратно вмешать лопаткой. Это следует делать медленно, чтобы тесто не осело.
  6. Вылить смесь в подготовленную форму и выпекать в течение 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, пока пирог не поднимется и слегка потрескается на поверхности.
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#Шоколад #Пирог #Готовим дома