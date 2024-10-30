Приготовите, пока гости в пути: этот влажный шоколадный пирог съедят до последнего кусочка

Мокрый шоколадный пирог готовится просто и получается влажным

Любители шоколада, вероятно, уже приготовили много блюд с его добавлением. Это может быть вкусный творожный десерт, печенье или торт.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом влажного шоколадного пирога, который готовится быстро и получается вкуснейшим. А рецепт опубликовали на портале "Express".

Как приготовить шоколадный пирог

Ингредиенты:

черный шоколад 60-70% — 227 г;

сливочное масло — 113 г;

яйца — 5 шт.;

сахар — 145 г;

какао – 3 ст. л.

Способ приготовления: