Один из самых быстрых вариантов приготовления кабачков: потушите их с овощами
Выходит невероятно вкусной и аппетитно выглядит
Кабачок – это нежный, сочный овощ, который хорошо сочетается с другими ингредиентами и подходит для множества блюд. Его жарят, запекают, маринуют, а еще из него выходят невероятно нежные котлеты, просто тающие во рту.
Но сегодня мы приготовим тушеные кабачки с овощами — легкое, ароматное и очень летнее блюдо, которое отлично подходит как самостоятельно, так и в паре с любым гарниром. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " malvalanda ".
Как приготовить рагу из кабачков с овощами
Ингредиенты :
- кабачки – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- масло – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный – по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка, лук) – по вкусу.
Способ приготовления :
- Очистить кабачки (при необходимости), удалить семена и порезать кубиком.
- Почистить и измельчить лук, морковь натереть, нарезать чеснок мелко.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить чеснок, жарить минуту до появления аромата.
- Всыпать морковь и кабачки, приправить солью и перцем, тушить под крышкой до мягкости овощей.
- В конце добавить зелень, перемешать и снять с огня.