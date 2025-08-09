Один из самых быстрых вариантов приготовления кабачков: потушите их с овощами

Выходит невероятно вкусной и аппетитно выглядит

Кабачок – это нежный, сочный овощ, который хорошо сочетается с другими ингредиентами и подходит для множества блюд. Его жарят, запекают, маринуют, а еще из него выходят невероятно нежные котлеты, просто тающие во рту.

Но сегодня мы приготовим тушеные кабачки с овощами — легкое, ароматное и очень летнее блюдо, которое отлично подходит как самостоятельно, так и в паре с любым гарниром. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " malvalanda ".

Как приготовить рагу из кабачков с овощами

Ингредиенты :

кабачки – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 1–2 зубчика;

масло – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

зелень (укроп, петрушка, лук) – по вкусу.

Способ приготовления :