Укр

Один из самых быстрых вариантов приготовления кабачков: потушите их с овощами

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасная заготовка на все случаи жизни без лишних хлопот
Прекрасная заготовка на все случаи жизни без лишних хлопот. Фото instagram.com

Выходит невероятно вкусной и аппетитно выглядит

Кабачок – это нежный, сочный овощ, который хорошо сочетается с другими ингредиентами и подходит для множества блюд. Его жарят, запекают, маринуют, а еще из него выходят невероятно нежные котлеты, просто тающие во рту.

Но сегодня мы приготовим тушеные кабачки с овощами — легкое, ароматное и очень летнее блюдо, которое отлично подходит как самостоятельно, так и в паре с любым гарниром. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " malvalanda ".

Как приготовить рагу из кабачков с овощами

Ингредиенты :

  • кабачки – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • чеснок – 1–2 зубчика;
  • масло – 2 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный – по вкусу;
  • зелень (укроп, петрушка, лук) – по вкусу.

Способ приготовления :

  1. Очистить кабачки (при необходимости), удалить семена и порезать кубиком.
  2. Почистить и измельчить лук, морковь натереть, нарезать чеснок мелко.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до золотистого цвета.
  4. Добавить чеснок, жарить минуту до появления аромата.
  5. Всыпать морковь и кабачки, приправить солью и перцем, тушить под крышкой до мягкости овощей.
  6. В конце добавить зелень, перемешать и снять с огня.
Теги:
#Кабачки #Овощи #Готовим дома