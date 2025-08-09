Рус

Один з найшвидших варіантів приготування кабачків: потушкуйте їх з овочами

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудова заготівля на всі випадки життя без зайвого клопоту
Чудова заготівля на всі випадки життя без зайвого клопоту. Фото instagram.com

Виходить неймовірно смачною та апетитно виглядає

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який добре поєднується з іншими інгредієнтами й підходить для безлічі страв. Його смажать, запікають, маринують, а ще з нього виходять неймовірно ніжні котлети, які просто тануть у роті.

Але сьогодні ми приготуємо тушковані кабачки з овочами — легку, ароматну й дуже літню страву, яка чудово смакує як самостійно, так і в парі з будь-яким гарніром. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "malvalanda".

Як приготувати рагу з кабачків з овочами

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • часник – 1–2 зубчики;
  • олія – 2 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • перець чорний – за смаком;
  • зелень (кріп, петрушка, цибуля) – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Очистити кабачки (за потреби), видалити насіння й нарізати кубиком.
  2. Почистити й подрібнити цибулю, моркву натерти, часник нарізати дрібно.
  3. Розігріти сковорідку з олією, обсмажити цибулю до золотистого кольору.
  4. Додати часник, смажити ще хвилину до появи аромату.
  5. Всипати моркву й кабачки, приправити сіллю та перцем, тушкувати під кришкою до м’якості овочів.
  6. Наприкінці додати зелень, перемішати й зняти з вогню.
Теги:
#Кабачки #Овочі #Готуємо вдома