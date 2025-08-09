Один з найшвидших варіантів приготування кабачків: потушкуйте їх з овочами
Виходить неймовірно смачною та апетитно виглядає
Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який добре поєднується з іншими інгредієнтами й підходить для безлічі страв. Його смажать, запікають, маринують, а ще з нього виходять неймовірно ніжні котлети, які просто тануть у роті.
Але сьогодні ми приготуємо тушковані кабачки з овочами — легку, ароматну й дуже літню страву, яка чудово смакує як самостійно, так і в парі з будь-яким гарніром. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "malvalanda".
Як приготувати рагу з кабачків з овочами
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 1–2 зубчики;
- олія – 2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець чорний – за смаком;
- зелень (кріп, петрушка, цибуля) – за смаком.
Спосіб приготування:
- Очистити кабачки (за потреби), видалити насіння й нарізати кубиком.
- Почистити й подрібнити цибулю, моркву натерти, часник нарізати дрібно.
- Розігріти сковорідку з олією, обсмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати часник, смажити ще хвилину до появи аромату.
- Всипати моркву й кабачки, приправити сіллю та перцем, тушкувати під кришкою до м’якості овочів.
- Наприкінці додати зелень, перемішати й зняти з вогню.