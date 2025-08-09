Один з найшвидших варіантів приготування кабачків: потушкуйте їх з овочами

Виходить неймовірно смачною та апетитно виглядає

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який добре поєднується з іншими інгредієнтами й підходить для безлічі страв. Його смажать, запікають, маринують, а ще з нього виходять неймовірно ніжні котлети, які просто тануть у роті.

Але сьогодні ми приготуємо тушковані кабачки з овочами — легку, ароматну й дуже літню страву, яка чудово смакує як самостійно, так і в парі з будь-яким гарніром. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "malvalanda".

Як приготувати рагу з кабачків з овочами

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 1–2 зубчики;

олія – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний – за смаком;

зелень (кріп, петрушка, цибуля) – за смаком.

Спосіб приготування: