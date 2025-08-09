Маринованные помидоры: классика на зиму с ароматом лета и пикантной ноткой (видео)
-
-
Читати українською
Результат непременно будет радовать долгими зимними вечерами
Помидор – это сочный овощ, который мы привыкли видеть на столе в салатах, супах, соусах, запеканках и даже джемах. Его можно запекать, жарить, вялить, сушить или заквашивать – и в каждом варианте он раскрывает новые вкусы.
Но сегодня речь не о квашеных томатах, а о классических маринованных помидорах на зиму — хрустящих, пряных, ароматных. Именно те, что так приятно открыть в холодный день, когда хочется вспомнить лето. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ninell.sweets".
Как замариновать помидоры на зиму
Ингредиенты:
- помидоры – 2 кг;
- крышки лакированные – по количеству банок;
- хрен – 1 небольшой кусок;
- лавровый лист – 2 шт.;
- чеснок – 4–5 зубчиков;
- перец горошек – 8–10 шт.;
- уксус 9% – 2 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ч. л.;
- укроп – несколько веточек;
- виноградные листья – 2–3 шт.;
- листья смородины – 2–3 шт.;
- каменная соль – 2 ст. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- чистая банка – 3 л.;
Способ приготовления:
- Помыть все овощи, травы и банку с крышкой.
- В чистую банку выложить хрен, лавровый лист, чеснок, перец горошек, уксус, горчицу, укроп, виноградные листья, листья смородины, соль и сахар.
- Заполнить банку помидорами, залить горячей водой, добавить еще немного укропа и чеснока, прикрыть крышкой.
- В большую кастрюлю постелить полотенце, поставить банку, накрыть чашкой с водой как фитилем.
- Залить банку теплой водой "по плечики", довести до кипения и стерилизовать 20-30 минут.
- Когда треснет хотя бы один помидор – закатать банку, перевернуть вверх дном, укутать до полного охлаждения.