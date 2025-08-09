Маринованные помидоры: классика на зиму с ароматом лета и пикантной ноткой (видео)

Результат непременно будет радовать долгими зимними вечерами

Помидор – это сочный овощ, который мы привыкли видеть на столе в салатах, супах, соусах, запеканках и даже джемах. Его можно запекать, жарить, вялить, сушить или заквашивать – и в каждом варианте он раскрывает новые вкусы.

Но сегодня речь не о квашеных томатах, а о классических маринованных помидорах на зиму — хрустящих, пряных, ароматных. Именно те, что так приятно открыть в холодный день, когда хочется вспомнить лето. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ninell.sweets".

Как замариновать помидоры на зиму

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг;

крышки лакированные – по количеству банок;

хрен – 1 небольшой кусок;

лавровый лист – 2 шт.;

чеснок – 4–5 зубчиков;

перец горошек – 8–10 шт.;

уксус 9% – 2 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

укроп – несколько веточек;

виноградные листья – 2–3 шт.;

листья смородины – 2–3 шт.;

каменная соль – 2 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

чистая банка – 3 л.;

Способ приготовления: