Рус

Мариновані помідори: класика на зиму з ароматом літа і пікантною ноткою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Просто і супер смачно
Просто і супер смачно. Фото instagram.com

Результат неодмінно радуватиме довгими зимовими вечорами

Помідор — це соковитий овоч, який ми звикли бачити на столі в салатах, супах, соусах, запіканках і навіть джемах. Його можна запікати, смажити, в’ялити, сушити або ж заквашувати — і в кожному варіанті він розкриває нові смаки.

Але сьогодні мова не про квашені томати, а про класичні мариновані помідори на зиму — хрусткі, пряні, ароматні. Саме ті, що так приємно відкрити холодного дня, коли хочеться згадати літо. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ninell.sweets".

Як замаринувати помідори на зиму

Інгредієнти:

  • помідори – 2 кг;
  • кришки лаковані – за кількістю банок;
  • хрін – 1 невеликий шматок;
  • лавровий лист – 2 шт.;
  • часник – 4–5 зубчиків;
  • перець горошок – 8–10 шт.;
  • оцет 9% – 2 ст. л.;
  • гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
  • кріп – кілька гілочок;
  • виноградне листя – 2–3 шт.;
  • листя смородини – 2–3 шт.;
  • кам’яна сіль – 2 ст. л.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • чиста банка – 3 л.;

Спосіб приготування:

  1. Помити всі овочі, трави та банку з кришкою.
  2. У чисту банку викласти хрін, лавровий лист, часник, перець горошок, оцет, гірчицю, кріп, виноградне листя, листя смородини, сіль і цукор.
  3. Заповнити банку помідорами, залити гарячою водою, додати ще трохи кропу та часнику, прикрити кришкою.
  4. У велику каструлю постелити рушник, поставити банку, накрити чашкою з водою як гнітом.
  5. Залити банку теплою водою "по плечики", довести до кипіння і стерилізувати 20–30 хвилин.
  6. Коли трісне хоча б одна помідора – закатати банку, перевернути догори дном, укутати до повного охолодження.
Теги:
#Помідори #Маринад #Готуємо вдома