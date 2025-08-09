Мариновані помідори: класика на зиму з ароматом літа і пікантною ноткою (відео)

Результат неодмінно радуватиме довгими зимовими вечорами

Помідор — це соковитий овоч, який ми звикли бачити на столі в салатах, супах, соусах, запіканках і навіть джемах. Його можна запікати, смажити, в’ялити, сушити або ж заквашувати — і в кожному варіанті він розкриває нові смаки.

Але сьогодні мова не про квашені томати, а про класичні мариновані помідори на зиму — хрусткі, пряні, ароматні. Саме ті, що так приємно відкрити холодного дня, коли хочеться згадати літо. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ninell.sweets".

Як замаринувати помідори на зиму

Інгредієнти:

помідори – 2 кг;

кришки лаковані – за кількістю банок;

хрін – 1 невеликий шматок;

лавровий лист – 2 шт.;

часник – 4–5 зубчиків;

перець горошок – 8–10 шт.;

оцет 9% – 2 ст. л.;

гірчиця в зернах – 1 ч. л.;

кріп – кілька гілочок;

виноградне листя – 2–3 шт.;

листя смородини – 2–3 шт.;

кам’яна сіль – 2 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

чиста банка – 3 л.;

Спосіб приготування: