Мариновані помідори: класика на зиму з ароматом літа і пікантною ноткою (відео)
Результат неодмінно радуватиме довгими зимовими вечорами
Помідор — це соковитий овоч, який ми звикли бачити на столі в салатах, супах, соусах, запіканках і навіть джемах. Його можна запікати, смажити, в’ялити, сушити або ж заквашувати — і в кожному варіанті він розкриває нові смаки.
Але сьогодні мова не про квашені томати, а про класичні мариновані помідори на зиму — хрусткі, пряні, ароматні. Саме ті, що так приємно відкрити холодного дня, коли хочеться згадати літо. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ninell.sweets".
Як замаринувати помідори на зиму
Інгредієнти:
- помідори – 2 кг;
- кришки лаковані – за кількістю банок;
- хрін – 1 невеликий шматок;
- лавровий лист – 2 шт.;
- часник – 4–5 зубчиків;
- перець горошок – 8–10 шт.;
- оцет 9% – 2 ст. л.;
- гірчиця в зернах – 1 ч. л.;
- кріп – кілька гілочок;
- виноградне листя – 2–3 шт.;
- листя смородини – 2–3 шт.;
- кам’яна сіль – 2 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- чиста банка – 3 л.;
Спосіб приготування:
- Помити всі овочі, трави та банку з кришкою.
- У чисту банку викласти хрін, лавровий лист, часник, перець горошок, оцет, гірчицю, кріп, виноградне листя, листя смородини, сіль і цукор.
- Заповнити банку помідорами, залити гарячою водою, додати ще трохи кропу та часнику, прикрити кришкою.
- У велику каструлю постелити рушник, поставити банку, накрити чашкою з водою як гнітом.
- Залити банку теплою водою "по плечики", довести до кипіння і стерилізувати 20–30 хвилин.
- Коли трісне хоча б одна помідора – закатати банку, перевернути догори дном, укутати до повного охолодження.