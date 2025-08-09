Десерт "Невидимка": рецепт яблочного пирога, в котором больше фруктов, чем теста
Невероятно вкусный десерт
Невидимка — это нежный яблочный пирог, в котором большинство начинки составляют тонкие ломтики яблок, а тесто лишь слегка соединяет их между собой. Благодаря специям и ванили десерт получается ароматным, сочным и легким, отлично подходит как к чаю, так и кофе.
Рецептом поделилась кулинарка valeria.matrokhina в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг.
- яйца крупные – 3 шт.
- сахар – 70 г
- пшеничная мука – 125 г
- растопленное масло – 30 г
- молоко комнатной температуры – 120 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- молотая корица – 1/2 ч.л.
- мускатный орех – 1/4 ч.л.
- молотый имбирь – 1/4 ч.л.
- щепотка гвоздики
- соль – 1/4 ч.л.
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
Как приготовить десерт "Невидимка"
- Очень тонко нарежьте яблоки.
- Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль.
- В другой миске соедините жидкие ингредиенты: растопленное масло, молоко и ваниль.
- В большой миске взбейте яйца с сахаром в течение 90 секунд до светлой и пышной массы.
- Добавьте половину мучной смеси и взбейте до однородности на низкой скорости.
- Влейте масляно-молочную смесь, затем добавьте оставшуюся муку. Перемешивайте, пока тесто не станет однородным, но не долго.
- Аккуратно вмешайте нарезанные яблоки, чтобы они были полностью покрыты тестом.
- Выложите яблоки в подготовленную форму равномерным слоем, а затем залейте оставшимся тестом.
- Выпекайте при 190°C около 60 минут. Готовность можно проверить, проткнув пирог шпажкой – она должна выходить сухой, а верх пирога должен быть золотистым.
- Дайте пирогу остыть в форме не менее часа, затем нарежьте и подавайте.