Десерт "Невидимка": рецепт яблочного пирога, в котором больше фруктов, чем теста

Наталья Граковская
Яблочный пирог
Яблочный пирог. Фото Коллаж "Телеграф"

Невероятно вкусный десерт

Невидимка — это нежный яблочный пирог, в котором большинство начинки составляют тонкие ломтики яблок, а тесто лишь слегка соединяет их между собой. Благодаря специям и ванили десерт получается ароматным, сочным и легким, отлично подходит как к чаю, так и кофе.

Рецептом поделилась кулинарка valeria.matrokhina в Instagram.

Ингредиенты:

  • яблоки – 1 кг.
  • яйца крупные – 3 шт.
  • сахар – 70 г
  • пшеничная мука – 125 г
  • растопленное масло – 30 г
  • молоко комнатной температуры – 120 мл.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • молотая корица – 1/2 ч.л.
  • мускатный орех – 1/4 ч.л.
  • молотый имбирь – 1/4 ч.л.
  • щепотка гвоздики
  • соль – 1/4 ч.л.
  • ванильный экстракт – 1 ч.л.

Как приготовить десерт "Невидимка"

  1. Очень тонко нарежьте яблоки.
  2. Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль.
  3. В другой миске соедините жидкие ингредиенты: растопленное масло, молоко и ваниль.
  4. В большой миске взбейте яйца с сахаром в течение 90 секунд до светлой и пышной массы.
  5. Добавьте половину мучной смеси и взбейте до однородности на низкой скорости.
  6. Влейте масляно-молочную смесь, затем добавьте оставшуюся муку. Перемешивайте, пока тесто не станет однородным, но не долго.
  7. Аккуратно вмешайте нарезанные яблоки, чтобы они были полностью покрыты тестом.
  8. Выложите яблоки в подготовленную форму равномерным слоем, а затем залейте оставшимся тестом.
  9. Выпекайте при 190°C около 60 минут. Готовность можно проверить, проткнув пирог шпажкой – она должна выходить сухой, а верх пирога должен быть золотистым.
  10. Дайте пирогу остыть в форме не менее часа, затем нарежьте и подавайте.
