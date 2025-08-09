Десерт "Невидимка": рецепт яблочного пирога, в котором больше фруктов, чем теста

Невероятно вкусный десерт

Невидимка — это нежный яблочный пирог, в котором большинство начинки составляют тонкие ломтики яблок, а тесто лишь слегка соединяет их между собой. Благодаря специям и ванили десерт получается ароматным, сочным и легким, отлично подходит как к чаю, так и кофе.

Рецептом поделилась кулинарка valeria.matrokhina в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг.

яйца крупные – 3 шт.

сахар – 70 г

пшеничная мука – 125 г

растопленное масло – 30 г

молоко комнатной температуры – 120 мл.

разрыхлитель – 1 ч.л.

молотая корица – 1/2 ч.л.

мускатный орех – 1/4 ч.л.

молотый имбирь – 1/4 ч.л.

щепотка гвоздики

соль – 1/4 ч.л.

ванильный экстракт – 1 ч.л.

Как приготовить десерт "Невидимка"