Десерт "Невидимка": рецепт яблучного пирога, у якому більше фруктів, ніж тіста
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Неймовірно смачний десерт
"Невидимка" — це ніжний яблучний пиріг, у якому більшість начинки складають тонкі скибочки яблук, а тісто лише злегка поєднує їх між собою. Завдяки спеціям і ванілі десерт виходить ароматним, соковитим і легким, чудово підходить як до чаю, так і до кави.
Рецептом поділилась кулінарка valeria.matrokhina в Instagram.
Інгредієнти:
- яблука – 1 кг.
- великі яйця – 3 шт.
- цукор – 70 г
- пшеничне борошно – 125 г
- розтоплене масло – 30 г
- молоко кімнатної температури – 120 мл.
- розпушувач – 1 ч.л.
- мелена кориця – 1/2 ч.л.
- мускатний горіх – 1/4 ч.л.
- мелений імбир – 1/4 ч.л.
- дрібка гвоздики
- сіль – 1/4 ч.л.
- ванільний екстракт – 1 ч.л.
Як приготувати десерт "Невидимка"
- Дуже тонко наріжте яблука.
- Змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, корицю, мускатний горіх, імбир, гвоздику та сіль.
- В іншій мисці поєднайте рідкі інгредієнти: розтоплене масло, молоко та ваніль.
- У великій мисці збийте яйця з цукром протягом 90 секунд до світлої й пишної маси.
- Додайте половину борошняної суміші та збийте до однорідності на низькій швидкості.
- Влийте масляно-молочну суміш, потім додайте решту борошна. Перемішуйте, поки тісто не стане однорідним, але не довго.
- Акуратно вмішайте нарізані яблука, щоб вони були повністю покриті тістом.
- Викладіть яблука в підготовлену форму рівномірним шаром, а потім залийте тістом.
- Випікайте при 190°C близько 60 хвилин. Готовність можна перевірити, проткнувши пиріг шпажкою — вона повинна вийти сухою, а верх пирога має бути золотистим.
- Дайте пирогу охолонути у формі щонайменше годину, потім наріжте та подавайте.