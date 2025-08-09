Десерт "Невидимка": рецепт яблучного пирога, у якому більше фруктів, ніж тіста

Неймовірно смачний десерт

"Невидимка" — це ніжний яблучний пиріг, у якому більшість начинки складають тонкі скибочки яблук, а тісто лише злегка поєднує їх між собою. Завдяки спеціям і ванілі десерт виходить ароматним, соковитим і легким, чудово підходить як до чаю, так і до кави.

Рецептом поділилась кулінарка valeria.matrokhina в Instagram.

Інгредієнти:

яблука – 1 кг.

великі яйця – 3 шт.

цукор – 70 г

пшеничне борошно – 125 г

розтоплене масло – 30 г

молоко кімнатної температури – 120 мл.

розпушувач – 1 ч.л.

мелена кориця – 1/2 ч.л.

мускатний горіх – 1/4 ч.л.

мелений імбир – 1/4 ч.л.

дрібка гвоздики

сіль – 1/4 ч.л.

ванільний екстракт – 1 ч.л.

Як приготувати десерт "Невидимка"