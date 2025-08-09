Рус

Десерт "Невидимка": рецепт яблучного пирога, у якому більше фруктів, ніж тіста

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Автор
Яблучний пиріг
Яблучний пиріг. Фото Колаж "Телеграф"

Неймовірно смачний десерт

"Невидимка" — це ніжний яблучний пиріг, у якому більшість начинки складають тонкі скибочки яблук, а тісто лише злегка поєднує їх між собою. Завдяки спеціям і ванілі десерт виходить ароматним, соковитим і легким, чудово підходить як до чаю, так і до кави.

Рецептом поділилась кулінарка valeria.matrokhina в Instagram.

Інгредієнти:

  • яблука – 1 кг.
  • великі яйця – 3 шт.
  • цукор – 70 г
  • пшеничне борошно – 125 г
  • розтоплене масло – 30 г
  • молоко кімнатної температури – 120 мл.
  • розпушувач – 1 ч.л.
  • мелена кориця – 1/2 ч.л.
  • мускатний горіх – 1/4 ч.л.
  • мелений імбир – 1/4 ч.л.
  • дрібка гвоздики
  • сіль – 1/4 ч.л.
  • ванільний екстракт – 1 ч.л.

Як приготувати десерт "Невидимка"

  1. Дуже тонко наріжте яблука.
  2. Змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, корицю, мускатний горіх, імбир, гвоздику та сіль.
  3. В іншій мисці поєднайте рідкі інгредієнти: розтоплене масло, молоко та ваніль.
  4. У великій мисці збийте яйця з цукром протягом 90 секунд до світлої й пишної маси.
  5. Додайте половину борошняної суміші та збийте до однорідності на низькій швидкості.
  6. Влийте масляно-молочну суміш, потім додайте решту борошна. Перемішуйте, поки тісто не стане однорідним, але не довго.
  7. Акуратно вмішайте нарізані яблука, щоб вони були повністю покриті тістом.
  8. Викладіть яблука в підготовлену форму рівномірним шаром, а потім залийте тістом.
  9. Випікайте при 190°C близько 60 хвилин. Готовність можна перевірити, проткнувши пиріг шпажкою — вона повинна вийти сухою, а верх пирога має бути золотистим.
  10. Дайте пирогу охолонути у формі щонайменше годину, потім наріжте та подавайте.
Теги:
#Десерти #Яблука #Випічка