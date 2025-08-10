Яблочное повидло будет густым, как мармелад: простой рецепт без желатина

Выходит очень вкусно

Яблочное повидло – знакомый с детства вкус, который ассоциируется с домашним уютом. Хотя процесс приготовления повидла и занимает немало времени, конечный результат стоит усилий. Повидло можно использовать для приготовления тортов, пирогов, блинов или просто в качестве сладкого десерта к чашке чая.

Рецептом яблочного повидла без использования загустителей поделились на YouTube-канале Улюблені домашні страви.

Ингредиенты:

Яблоки 2 кг очищенных (3 кг нечищеных);

Сахар 1 кг;

Уксус 9% 50 г.

Как приготовить повидло из яблок

Яблоки очистите от кожуры, удалите из них семена и нарежьте кусочками. К яблокам добавьте сахар, хорошо перемешайте и оставьте на 8 часов, пока они не дадут сок. Поставьте кастрюлю с яблоками на огонь и варите периодически помешивая около 50 минут. Когда яблоки сварятся, добавьте к ним уксус и проварите на маленьком огне еще минут 30. Если хотите, чтобы повидло было похоже на мармелад, проварите еще 1 час. Горячее повидло разложите в чистые банки.

Если вы планируете хранить повидло долго, используйте стерилизованные банки с металлическими крышками. Если будете есть яблочное повидло в ближайшее время, банку можно закрыть капроновой крышкой и хранить в холодильнике.