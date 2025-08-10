Яблучне повидло буде густим, як мармелад: простий рецепт без желатину

Виходить дуже смачно

Яблучне повидло — знайомий з дитинства смак, який асоціюється з домашнім затишком. Хоч процес приготування повидла і займає чимало часу, кінцевий результат вартий зусиль. Повидло можна використовувати для приготування тортів, пирогів, млинців чи просто як солодкий десерт до чашки чаю.

Рецептом яблучного повидла без використання згущувачів поділились на YouTube-каналі Улюблені домашні страви.

Інгредієнти:

Яблука 2 кг чищених (3 кг нечищених)

Цукор 1 кг

Оцет 9% 50 г

Як приготувати повидло з яблук

Яблука очистіть від шкірки видаліть з них насіння та наріжте шматочками. До яблук додайте цукор, добре перемішайте та залиште на 8 годин, поки вони не дадуть сік. Поставте каструлю з яблуками на вогонь та варіть періодично помішуючи приблизно 50 хвилин. Коли яблука зваряться, додайте до них оцет і проварить на маленькому вогні ще хвилин 30. Якщо бажаєте, щоб повидло було подібне до мармеладу проваріть ще 1 годину. Гаряче повидло розкладіть у чисті банки.

Якщо плануєте зберігати повидло довго, використовуйте стерилізовані банки з металевими кришками. Якщо ж плануєте їсти яблучне повидло найближчим часом, банку можна накрити капроновою кришкою та зберігати в холодильнику.