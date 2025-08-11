Пухкі, ароматі, ніжні: як приготувати оладки з яблуками

Ідеально на сніданок

Звичайні оладки стануть ще смачнішими, якщо додати до них ароматні та соковиті яблука. Фрукти нададуть випічці ніжності, легкої фруктової кислинки та приємного аромату. Такі оладки чудово смакують як теплими, так і охолодженими, а подавати їх можна зі сметаною, медом чи улюбленим варенням.

Рецептом пухких оладок з яблуками поділились на YouTube-каналі Українські смаколики.

Інгредієнти:

Кефір — 200 мл;

Борошно — 5-6 ст.л;

Яйце — 1 шт;

Цукор — 2 ч.л;

Сода — 0.5 ч .л;

Олія — 2 ст.л;

Сіль — щіпка;

Яблуко — 1 шт.

Як приготувати оладки з яблуками