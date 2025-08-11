Пухкі, ароматі, ніжні: як приготувати оладки з яблуками
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеально на сніданок
Звичайні оладки стануть ще смачнішими, якщо додати до них ароматні та соковиті яблука. Фрукти нададуть випічці ніжності, легкої фруктової кислинки та приємного аромату. Такі оладки чудово смакують як теплими, так і охолодженими, а подавати їх можна зі сметаною, медом чи улюбленим варенням.
Рецептом пухких оладок з яблуками поділились на YouTube-каналі Українські смаколики.
Інгредієнти:
- Кефір — 200 мл;
- Борошно — 5-6 ст.л;
- Яйце — 1 шт;
- Цукор — 2 ч.л;
- Сода — 0.5 ч .л;
- Олія — 2 ст.л;
- Сіль — щіпка;
- Яблуко — 1 шт.
Як приготувати оладки з яблуками
- Змішайте кефір, яйце, цукор, сіль та соду.
- Поступово додайте борошно, щоб отримати тісто консистенції густої сметани.
- Натріть яблуко на великій тертці, відіжміть сік і додайте до тіста.
- Розігрійте сковороду з олією. Викладайте тісто ложкою і смажте оладки на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.