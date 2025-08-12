Зимой будут как свежие: как заморозить кабачки

Вы будете лакомиться всю зиму любимым овощем

Большинство считают блюда из кабачков сезонными, ведь этот овощ чаще всего мы едим летом. На зиму мы его разве что маринуем либо же готовим кабачковую икру.

Однако вместе с "Важно знать" мы расскажем, как можно заморозить кабачки, чтобы зимой можно было готовить с ними самые разнообразные блюда. Близкие очень удивятся зимой кабачковому рагу или овощным оладьям. К тому же размораживать и использовать в дальнейшем их будет намного проще, если все организовать правильно еще до начала заморозки.

Как заморозить кабачки на зиму

Любители кабачковых рагу могут заморозить их кубиками. Для этого овощи необходимо нарезать сантиметровыми кубиками и бланшировать их в кипятке 2–3 минуты. Далее кабачки нужно слить на дуршлаг и сразу же залить их холодной водой с обилием кубиков льда. Когда кабачки как следует охладятся, их необходимо переложить на вафельное полотенце и дать просохнуть.

После кабачки необходимо отправить на застеленный пищевой пленкой поддон и оставить в морозилке на 4 часа при температуре в 20 градусов мороза. После нужно будет пересыпать замороженные кабачки в плотный пакет с зип-застежкой, удалить воздух и герметично закрыть.

Подобный способ подойдет и для заморозки кабачков кружочками. Такой вариант подходит для тех, кто планирует жарить овощи в кляре.

Любители кабачковых оладий могут заморозить их натертыми. Нужно просто натереть овощи на крупной терке, удалить лишнюю жидкость и отправить в плотные пакеты с зип-застежкам. Далее нужно разровнять их и удалить воздух их пакетов.

Также можно заморозить кабачковое пюре. Однако для начала овощи необходимо нарезать, отварить их в воде и пюрировать с помощью блендера. Когда пюре остынет, нужно разложить его чайной ложкой в форму для льда и дать полежать в морозилке 4 часа при 20 градусах мороза. Дальше просто нужно извлечь их из формы и отправить в зип-пакеты.

