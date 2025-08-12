Взимку будуть як свіжі: як заморозити кабачки

Ви будете ласувати всю зиму улюбленим овочем

Більшість вважають страви з кабачків сезонними, адже цей овоч найчастіше ми їмо влітку. На зиму ми його хіба що маринуємо або готуємо кабачкову ікру.

Однак разом із "Важно знать" ми розповімо, як можна заморозити кабачки, щоб узимку можна було готувати з ними найрізноманітніші страви. Близькі дуже здивуються взимку кабачковому рагу або овочевим оладкам. До того ж розморожувати й використовувати надалі їх буде набагато простіше, якщо все організувати правильно ще до початку заморозки.

Як заморозити кабачки на зиму

Любителі кабачкових рагу можуть заморозити їх кубиками. Для цього овочі необхідно нарізати сантиметровими кубиками та бланшувати в окропі 2-3 хвилини. Далі кабачки потрібно злити на друшляк і відразу ж залити їх холодною водою з великою кількістю кубиків льоду. Коли кабачки добре охолонуть, їх потрібно перекласти на вафельний рушник і дати просохнути.

Після кабачки необхідно відправити на застелену харчовою плівкою піддон і залишити в морозилці на 4 години при температурі 20 градусів морозу. Після цього потрібно буде пересипати заморожені кабачки в щільний пакет із зіп-застібкою, видалити повітря і герметично закрити.

Подібний спосіб підійде і для заморожування кабачків кружальцями. Такий варіант підходить для тих, хто планує смажити овочі у клярі.

Любителі кабачкових оладок можуть заморозити їх натертими. Потрібно просто натерти овочі на великій тертці, видалити зайву рідину та відправити у щільні пакети із зіп-застібками. Далі потрібно розрівняти їх та видалити повітря їхніх пакетів.

Також можна заморозити кабачкове пюре. Однак для початку овочі необхідно нарізати, відварити їх у воді та пюрувати за допомогою блендера. Коли пюре охолоне, потрібно розкласти його чайною ложкою у форму для льоду та дати полежати у морозилці 4 години при 20 градусах морозу. Далі просто потрібно витягти їх із форми та відправити до зіп-пакетів.

