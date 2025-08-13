Вы влюбитесь в этот хруст: как превратить кабачок в аппетитную ресторанную закуску (видео)

Такие кабачки можно и на праздничный стол.

Мы рассказывали, как приготовить из кабачков аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом простого в исполнении снека из кабачков, который получается очень вкусным и хрустящим.

Блюдо максимально простое в приготовлении, бюджетное и невероятно вкусное. Рецептом в своем инстаграм-блоге поделилась шеф-повар Виктория Бобик.

Ингредиенты:

Кабачок

Соль

Сыр

Мука

Панировочные сухари

Яйцо

Способ приготовления:

Нарезаем кабачок на брусочки. Солим, перемешиваем, ждем, пока отойдет лишняя вода. Затем просушиваем на бумажных полотенцах. В отдельные мисочки выкладываем муку, взбитые яйца и смесь тертого сыра и панировочных сухарей. Панируем кусочки кабачка в таком порядке. Выкладываем запанированные кусочки на доску, обернутую в пищевую пленку. Замораживаем их примерно один час. После этого жарим кабачки во фритюре или на сковороде в большом количестве растительного масла. Выкладываем золотистые кусочки на бумажные полотенца – чтобы убрать лишнее масло.

Такие кабачки вкусные с любым соусом, который вам нравится. Мы рассказывали, как приготовить домашний майонез, а также делились рецептом томатного "Мексиканского" соуса.