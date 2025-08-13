Укр

Вы влюбитесь в этот хруст: как превратить кабачок в аппетитную ресторанную закуску (видео)

Наталья Граковская
Закуска получается хрустящая и очень аппетитная
Закуска получается хрустящая и очень аппетитная.

Такие кабачки можно и на праздничный стол.

Мы рассказывали, как приготовить из кабачков аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом простого в исполнении снека из кабачков, который получается очень вкусным и хрустящим.

Блюдо максимально простое в приготовлении, бюджетное и невероятно вкусное. Рецептом в своем инстаграм-блоге поделилась шеф-повар Виктория Бобик.

Ингредиенты:

  • Кабачок
  • Соль
  • Сыр
  • Мука
  • Панировочные сухари
  • Яйцо

Способ приготовления:

  1. Нарезаем кабачок на брусочки. Солим, перемешиваем, ждем, пока отойдет лишняя вода. Затем просушиваем на бумажных полотенцах.
  2. В отдельные мисочки выкладываем муку, взбитые яйца и смесь тертого сыра и панировочных сухарей. Панируем кусочки кабачка в таком порядке.
  3. Выкладываем запанированные кусочки на доску, обернутую в пищевую пленку. Замораживаем их примерно один час.
  4. После этого жарим кабачки во фритюре или на сковороде в большом количестве растительного масла. Выкладываем золотистые кусочки на бумажные полотенца – чтобы убрать лишнее масло.

Такие кабачки вкусные с любым соусом, который вам нравится. Мы рассказывали, как приготовить домашний майонез, а также делились рецептом томатного "Мексиканского" соуса.

