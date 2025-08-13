Помидоры по-корейски, которые сметут со стола за минуту: рецепт вкусной закуски

Пикантная закуска, которая понравится всем

Мы уже рассказывали, как приготовить квашеные зеленые помидоры на зиму. Но если хочется есть их уже сейчас, то стоит попробовать рецепт зеленых помидоров по-корейски. Буквально за ночь в холодильнике помидоры пропитаются ароматами специй, станут сочными, пикантными и невероятно аппетитными.

Рецептом закуски поделились на YouTube-канале Cooking Adventure.

Ингредиенты:

помидоры 1200 г

болгарский перец 400 г

морковь 300 г

чеснок 10 зубчиков

зелень

уксус 9% 60 мл

масло рафинированное 130 мл

сахар 80 г

соль 20 г

перец черный молотый 1 ч.л

паприка копченая 1 ч.л

молотый кориандр 1 ч.л

острый перец по вкусу

Приготовление: