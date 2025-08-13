Укр

Помидоры по-корейски, которые сметут со стола за минуту: рецепт вкусной закуски

Наталья Граковская
Готовится очень просто и быстро
Пикантная закуска, которая понравится всем

Мы уже рассказывали, как приготовить квашеные зеленые помидоры на зиму. Но если хочется есть их уже сейчас, то стоит попробовать рецепт зеленых помидоров по-корейски. Буквально за ночь в холодильнике помидоры пропитаются ароматами специй, станут сочными, пикантными и невероятно аппетитными.

Рецептом закуски поделились на YouTube-канале Cooking Adventure.

Ингредиенты:

  • помидоры 1200 г
  • болгарский перец 400 г
  • морковь 300 г
  • чеснок 10 зубчиков
  • зелень
  • уксус 9% 60 мл
  • масло рафинированное 130 мл
  • сахар 80 г
  • соль 20 г
  • перец черный молотый 1 ч.л
  • паприка копченая 1 ч.л
  • молотый кориандр 1 ч.л
  • острый перец по вкусу

Приготовление:

  1. Помидоры разрежьте на 2 или 4 части. Нарежьте болгарский перец тонкими полосками. Морковь натрите на терке для моркови по-корейски. Измельчите зелень.
  2. Добавьте в помидоры нарезанный перец, морковь, зелень, а также острый перец.
  3. Добавьте соль и сахар, затем все хорошо перемешайте, немного приминая, чтобы помидоры пустили сок.
  4. Добавьте молотый черный перец, копченую паприку и молотый кориандр. Влейте уксус и снова перемешайте.
  5. Разровняйте помидоры в миске и сделайте небольшую ямку в центре. Выложите в ямку измельченный чеснок. Нагрейте масло до горячего состояния и вылейте его прямо на чеснок. Все тщательно перемешайте.
  6. Разровняйте закуску в миске, накройте тарелкой и установите сверху маленький пресс (к примеру, банку с водой).
  7. Поставьте блюдо в холодильник мариноваться на восемь часов или на ночь.
