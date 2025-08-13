Помидоры по-корейски, которые сметут со стола за минуту: рецепт вкусной закуски
-
-
Пикантная закуска, которая понравится всем
Мы уже рассказывали, как приготовить квашеные зеленые помидоры на зиму. Но если хочется есть их уже сейчас, то стоит попробовать рецепт зеленых помидоров по-корейски. Буквально за ночь в холодильнике помидоры пропитаются ароматами специй, станут сочными, пикантными и невероятно аппетитными.
Рецептом закуски поделились на YouTube-канале Cooking Adventure.
Ингредиенты:
- помидоры 1200 г
- болгарский перец 400 г
- морковь 300 г
- чеснок 10 зубчиков
- зелень
- уксус 9% 60 мл
- масло рафинированное 130 мл
- сахар 80 г
- соль 20 г
- перец черный молотый 1 ч.л
- паприка копченая 1 ч.л
- молотый кориандр 1 ч.л
- острый перец по вкусу
Приготовление:
- Помидоры разрежьте на 2 или 4 части. Нарежьте болгарский перец тонкими полосками. Морковь натрите на терке для моркови по-корейски. Измельчите зелень.
- Добавьте в помидоры нарезанный перец, морковь, зелень, а также острый перец.
- Добавьте соль и сахар, затем все хорошо перемешайте, немного приминая, чтобы помидоры пустили сок.
- Добавьте молотый черный перец, копченую паприку и молотый кориандр. Влейте уксус и снова перемешайте.
- Разровняйте помидоры в миске и сделайте небольшую ямку в центре. Выложите в ямку измельченный чеснок. Нагрейте масло до горячего состояния и вылейте его прямо на чеснок. Все тщательно перемешайте.
- Разровняйте закуску в миске, накройте тарелкой и установите сверху маленький пресс (к примеру, банку с водой).
- Поставьте блюдо в холодильник мариноваться на восемь часов или на ночь.