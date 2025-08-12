Квашеные зеленые помидоры: рецепт вкусной закуски на зиму

Готовятся очень легко

Мы уже рассказывали, как приготовить жареные зеленые помидоры, а теперь предлагаем совсем другой, но не менее вкусный способ их приготовления – квашение. Такая закуска станет отличным дополнением к домашним обедам и праздничным застольям, а главное — будет сохранять свой пикантный вкус до зимы. Благодаря сочетанию зеленых помидоров с пряными листьями, специями и маринадом, квашеные зеленые помидоры получаются хрустящими и с насыщенным пикантным вкусом.

Рецептом поделилась на YouTube-блогерша Тома Минтенко.

Ингредиенты:

Зеленые помидоры

Листья хрена

Корни хрена (молоденькие, по желанию)

Веточки вишни с листьями

Веточки дуба с листьями

Листья смородины

Соцветия укропа (сушеные или свежие)

Чеснок

Лавровый лист

Гвоздика

Черный перец горошком

Перец душистый

Соль 1 ст. ложка с небольшой горкой на 1 литр воды

Вода

Способ приготовления:

На дно чистой емкости (банки или ведерка) выложить листья хрена, молоденькие корни хрена (по желанию), веточки вишни с листьями, веточки дуба с листьями, листья смородины и соцветия укропа. Плотно сложить помидоры в емкость. Добавить чеснок, лавровый лист, гвоздику, черный перец горошком и душистый перец. Приготовить маринад: растворить не йодированную соль в воде. Залить маринадом помидоры до самого верха, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Сверху накрыть помидоры листьями хрена, вишни, смородины и дуба. Закрыть емкость крышкой так, чтобы маринад немного вытек, но помидоры полностью были им покрыты.

Лайфхаки для приготовления квашеных зеленых помидоров