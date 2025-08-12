Квашеные зеленые помидоры: рецепт вкусной закуски на зиму
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовятся очень легко
Мы уже рассказывали, как приготовить жареные зеленые помидоры, а теперь предлагаем совсем другой, но не менее вкусный способ их приготовления – квашение. Такая закуска станет отличным дополнением к домашним обедам и праздничным застольям, а главное — будет сохранять свой пикантный вкус до зимы. Благодаря сочетанию зеленых помидоров с пряными листьями, специями и маринадом, квашеные зеленые помидоры получаются хрустящими и с насыщенным пикантным вкусом.
Рецептом поделилась на YouTube-блогерша Тома Минтенко.
Ингредиенты:
- Зеленые помидоры
- Листья хрена
- Корни хрена (молоденькие, по желанию)
- Веточки вишни с листьями
- Веточки дуба с листьями
- Листья смородины
- Соцветия укропа (сушеные или свежие)
- Чеснок
- Лавровый лист
- Гвоздика
- Черный перец горошком
- Перец душистый
- Соль 1 ст. ложка с небольшой горкой на 1 литр воды
- Вода
Способ приготовления:
- На дно чистой емкости (банки или ведерка) выложить листья хрена, молоденькие корни хрена (по желанию), веточки вишни с листьями, веточки дуба с листьями, листья смородины и соцветия укропа.
- Плотно сложить помидоры в емкость.
- Добавить чеснок, лавровый лист, гвоздику, черный перец горошком и душистый перец.
- Приготовить маринад: растворить не йодированную соль в воде. Залить маринадом помидоры до самого верха, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Сверху накрыть помидоры листьями хрена, вишни, смородины и дуба.
- Закрыть емкость крышкой так, чтобы маринад немного вытек, но помидоры полностью были им покрыты.
Лайфхаки для приготовления квашеных зеленых помидоров
- Для квашения выбирайте не слишком маленькие или недозрелые помидоры. Также важно, чтобы помидоры не были подморожены.
- Учтите, что в процессе брожения маринад может вытекать. При необходимости вливайте в емкость маринад, чтобы помидоры были им покрыты.
- Храните емкость с помидорами в прохладном месте (например, подвале) в течение 1,5–2 месяцев. Время готовности квашеных зеленых помидоров зависит от размера и температуры в помещении.