Квашеные зеленые помидоры: рецепт вкусной закуски на зиму

Наталья Граковская
Зеленые помидоры на закуску
Зеленые помидоры на закуску. Фото Freepik

Готовятся очень легко

Мы уже рассказывали, как приготовить жареные зеленые помидоры, а теперь предлагаем совсем другой, но не менее вкусный способ их приготовления – квашение. Такая закуска станет отличным дополнением к домашним обедам и праздничным застольям, а главное — будет сохранять свой пикантный вкус до зимы. Благодаря сочетанию зеленых помидоров с пряными листьями, специями и маринадом, квашеные зеленые помидоры получаются хрустящими и с насыщенным пикантным вкусом.

Рецептом поделилась на YouTube-блогерша Тома Минтенко.

Ингредиенты:

  • Зеленые помидоры
  • Листья хрена
  • Корни хрена (молоденькие, по желанию)
  • Веточки вишни с листьями
  • Веточки дуба с листьями
  • Листья смородины
  • Соцветия укропа (сушеные или свежие)
  • Чеснок
  • Лавровый лист
  • Гвоздика
  • Черный перец горошком
  • Перец душистый
  • Соль 1 ст. ложка с небольшой горкой на 1 литр воды
  • Вода

Способ приготовления:

  1. На дно чистой емкости (банки или ведерка) выложить листья хрена, молоденькие корни хрена (по желанию), веточки вишни с листьями, веточки дуба с листьями, листья смородины и соцветия укропа.
  2. Плотно сложить помидоры в емкость.
  3. Добавить чеснок, лавровый лист, гвоздику, черный перец горошком и душистый перец.
  4. Приготовить маринад: растворить не йодированную соль в воде. Залить маринадом помидоры до самого верха, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
  5. Сверху накрыть помидоры листьями хрена, вишни, смородины и дуба.
  6. Закрыть емкость крышкой так, чтобы маринад немного вытек, но помидоры полностью были им покрыты.

Лайфхаки для приготовления квашеных зеленых помидоров

  • Для квашения выбирайте не слишком маленькие или недозрелые помидоры. Также важно, чтобы помидоры не были подморожены.
  • Учтите, что в процессе брожения маринад может вытекать. При необходимости вливайте в емкость маринад, чтобы помидоры были им покрыты.
  • Храните емкость с помидорами в прохладном месте (например, подвале) в течение 1,5–2 месяцев. Время готовности квашеных зеленых помидоров зависит от размера и температуры в помещении.
