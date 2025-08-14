К мясу, картофелю и просто с хлебом: как приготовить вкуснейший квашеный перец

Готовьте сразу двойную порцию

Если вы любите квашеные овощи, этот рецепт квашеного перца должен вам понравиться. Сладкий перец в сочетании с ароматным укропом, чесноком и специями получается невероятно сочным, хрустящим и с легкой пикантностью от острого перца. Такая закуска отлично сочетается как с картофелем, мясом или рыбой, так и просто с хлебом. Готовится соленый перец просто, самое сложное — дождаться, когда он будет готов к употреблению.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Бабусині смаколики".

Ингредиенты:

Сладкий перец;

Острый перец 4 шт.;

Укроп (зонтики);

Чеснок;

Черный перец горошком примерно 20-25 штук;

Душистый перец горошком примерно 10 штук;

Лавровый лист.

Рассол:

Вода холодная 1л;

Соль 2 ст.л (с небольшой горкой).

Этапы приготовления: