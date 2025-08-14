К мясу, картофелю и просто с хлебом: как приготовить вкуснейший квашеный перец
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовьте сразу двойную порцию
Если вы любите квашеные овощи, этот рецепт квашеного перца должен вам понравиться. Сладкий перец в сочетании с ароматным укропом, чесноком и специями получается невероятно сочным, хрустящим и с легкой пикантностью от острого перца. Такая закуска отлично сочетается как с картофелем, мясом или рыбой, так и просто с хлебом. Готовится соленый перец просто, самое сложное — дождаться, когда он будет готов к употреблению.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Бабусині смаколики".
Ингредиенты:
- Сладкий перец;
- Острый перец 4 шт.;
- Укроп (зонтики);
- Чеснок;
- Черный перец горошком примерно 20-25 штук;
- Душистый перец горошком примерно 10 штук;
- Лавровый лист.
Рассол:
- Вода холодная 1л;
- Соль 2 ст.л (с небольшой горкой).
Этапы приготовления:
- Отрежьте часть хвостика у сладкого и острого перца, оставляя небольшую часть для удобства. Проколите каждый перец ножом, вилкой, зубочисткой или иглой в нескольких местах, чтобы из него вышел воздух, а рассол попал внутрь.
- На дно большой миски положите часть укропа и порезанный чеснок. Выложите подготовленный перец, добавляя горошины черного и душистого перца, а также лавровый лист. Сверху добавьте укроп.
- В отдельной емкости растворите соль в холодной воде, тщательно перемешивая, чтобы не осталось крупинок.
- Залейте перец готовым рассолом так, чтобы он полностью покрыл овощи. Поставьте сверху тарелку или другой гнет (например, банку с водой), чтобы перец полностью погрузился. Оставьте перец при комнатной температуре на 3-4 дня для квашения.
- Через 3-4 дня переложите квашеный перец в стерилизованные банки. Добавьте сверху лавровый лист, укроп, чеснок и, по желанию, кусочки острого перца для дополнительной остроты.
- Залейте перец тем же рассолом, в котором он квасился. Закройте банки крышками и отправьте на хранение в погреб, подвал или другое прохладное место.