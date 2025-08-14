До м’яса, картоплі та просто з хлібом: як приготувати найсмачніший квашений перець
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готуйте одразу подвійну порцію
Якщо ви любите квашені овочі, цей рецепт квашеного перцю має вам сподобатись. Солодкий перець у поєднанні з ароматним кропом, часником та спеціями виходить неймовірно соковитим, хрустким і з легкою пікантністю від гострого перцю. Така закуска чудово смакує як до картоплі, м’яса чи риби, так і просто з хлібом. Готується солоний перець просто, найскладніше — дочекатись, коли він буде готовий до вживання.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Бабусині смаколики".
Інгредієнти:
- Солодкий перець;
- Гострий перець 4 шт.;
- Кріп (парасольки);
- Часник;
- Чорний перець горошком приблизно 20-25 штук;
- Духмяний перець горошком приблизно 10 штук;
- Лавровий лист.
Розсіл:
- Вода холодна 1 л
- Сіль 2 ст.л ( з невеличкою гіркою).
Етапи приготування:
- Відріжте частину хвостика у солодкого та гострого перцю, залишаючи невелику частину для зручності. Проколіть кожен перець ножем, виделкою, зубочисткою або голкою в декількох місцях, щоб з нього вийшло повітря, а розсіл потрапив всередину.
- На дно великої миски покладіть частину кропу та порізаний часник. Викладіть підготовлений перець, додаючи горошини чорного та духмяного перцю, а також лавровий лист. Зверху додайте кріп.
- В окремій ємності розчиніть сіль у холодній воді, ретельно перемішуючи, щоб не залишилося крупинок.
- Залийте перець готовим розсолом так, щоб він повністю покрив овочі. Поставте зверху тарілку або інший гніт (наприклад, банку з водою), щоб перець повністю занурився. Залиште перець при кімнатній температурі на 3-4 дні для квашення.
- Через 3-4 дні перекладіть квашений перець у стерилізовані банки. Додайте зверху лавровий лист, кріп, часник і за бажанням, шматочки гострого перцю для додаткової гостроти.
- Залийте перець тим самим розсолом, в якому він квасився. Закрийте банки кришками і відправте на зберігання в погріб, льох або інше прохолодне місце.