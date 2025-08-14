До м’яса, картоплі та просто з хлібом: як приготувати найсмачніший квашений перець

Готуйте одразу подвійну порцію

Якщо ви любите квашені овочі, цей рецепт квашеного перцю має вам сподобатись. Солодкий перець у поєднанні з ароматним кропом, часником та спеціями виходить неймовірно соковитим, хрустким і з легкою пікантністю від гострого перцю. Така закуска чудово смакує як до картоплі, м’яса чи риби, так і просто з хлібом. Готується солоний перець просто, найскладніше — дочекатись, коли він буде готовий до вживання.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Бабусині смаколики".

Інгредієнти:

Солодкий перець;

Гострий перець 4 шт.;

Кріп (парасольки);

Часник;

Чорний перець горошком приблизно 20-25 штук;

Духмяний перець горошком приблизно 10 штук;

Лавровий лист.

Розсіл:

Вода холодна 1 л

Сіль 2 ст.л ( з невеличкою гіркою).

Етапи приготування: