Яблочный штрудель как из венской кофейни: идеальный рецепт из простых ингредиентов (видео)

Непревзойденное совершенство

Яблоко – один из самых любимых и универсальных фруктов в кулинарии. Из него готовят повидло, компоты, запеканки, печенье, особенно популярный —тертый пирог с яблоками, который многие помнят еще с детства.

Но сегодня мы предлагаем несколько ароматнее и нежнее – классический яблочный штрудель. Тонкое тесто, сочная начинка из яблок, изюма, орехов и легкий аромат корицы – все это делает этот десерт настоящим произведением искусства, которое покоряет из первого кусочка. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olya_borachok".

Как приготовить яблочный штрудель

Ингредиенты

Для теста:

мука – 250 г;

вода холодная – 125 г;

масло – 45 г;

соль – щепотка;

Для начинки:

яблоки очищенные (желательно сорт голден) – 1 кг;

грецкие орехи – 80 г;

изюм – 50 г;

сок лимона – 2 ст. л (половина лимона);

сахар – 100 г;

корица молотая – 1 ст. л (или по вкусу);

сухари из булки – 1 большая горсть;

масло сливочное растопленное – 100 г.

Способ приготовления