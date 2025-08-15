Яблочный штрудель как из венской кофейни: идеальный рецепт из простых ингредиентов (видео)
-
-
Непревзойденное совершенство
Яблоко – один из самых любимых и универсальных фруктов в кулинарии. Из него готовят повидло, компоты, запеканки, печенье, особенно популярный —тертый пирог с яблоками, который многие помнят еще с детства.
Но сегодня мы предлагаем несколько ароматнее и нежнее – классический яблочный штрудель. Тонкое тесто, сочная начинка из яблок, изюма, орехов и легкий аромат корицы – все это делает этот десерт настоящим произведением искусства, которое покоряет из первого кусочка. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olya_borachok".
Как приготовить яблочный штрудель
Ингредиенты
Для теста:
- мука – 250 г;
- вода холодная – 125 г;
- масло – 45 г;
- соль – щепотка;
Для начинки:
- яблоки очищенные (желательно сорт голден) – 1 кг;
- грецкие орехи – 80 г;
- изюм – 50 г;
- сок лимона – 2 ст. л (половина лимона);
- сахар – 100 г;
- корица молотая – 1 ст. л (или по вкусу);
- сухари из булки – 1 большая горсть;
- масло сливочное растопленное – 100 г.
Способ приготовления
- Просеять муку, добавить соль, растительное масло и холодную воду. Замесите эластичное тесто в течение 10–15 минут.
- Смазать тесто 1 ст. л растительного масла, завернуть в пленку и оставить при комнатной температуре на 1 час.
- Подготовить начинку: порезать яблоки слайсами, добавить лимонный сок, сахар, орехи, изюм и корицу. Хорошо перемешать.
- Подсушить булку и взбить в блендере до крошки. Подготовить полотенце, посыпать его мукой и раскатать тесто в прямоугольник 50×70 см.
- Смазать тесто маслом, посыпать сухарями (не считая узенького края), выложить начинку. Завернуть боковые края, а затем свернуть рулет с помощью полотенца.
- Переложить штрудель на противень с пергаментом, смазать маслом и выпекать при 190 °C (режим верх-низ) 30-35 минут, последние 15 минут — с конвекцией.