Яблучний штрудель як з віденської кав’ярні: ідеальний рецепт із простих інгредієнтів (відео)
-
-
Неперевершена досконалість
Яблуко — один із найулюбленіших і найуніверсальніших фруктів у кулінарії. З нього готують повидло, компоти, запіканки, печиво, а особливо популярний — тертий пиріг з яблуками, який багато хто пам’ятає ще з дитинства.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо ароматніше і ніжніше — класичний яблучний штрудель. Тонке тісто, соковита начинка з яблук, родзинок, горіхів і легкий аромат кориці — усе це робить цей десерт справжнім витвором мистецтва, який підкорює з першого шматочка. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_borachok".
Як приготувати яблучний штрудель
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно – 250 г;
- вода холодна – 125 г;
- олія – 45 г;
- сіль – дрібка;
Для начинки:
- яблука очищені (бажано сорт голден) – 1 кг;
- горіхи грецькі – 80 г;
- родзинки – 50 г;
- сік лимона – 2 ст. л (половина лимона);
- цукор – 100 г;
- кориця мелена – 1 ст. л (або за смаком);
- сухарі з булки – 1 велика жменя;
- масло вершкове розтоплене – 100 г.
Спосіб приготування
- Просіяти борошно, додати сіль, олію та холодну воду. Замісити еластичне тісто протягом 10–15 хвилин.
- Змастити тісто 1 ст. л олії, загорнути у плівку та залишити при кімнатній температурі на 1 годину.
- Підготувати начинку: нарізати яблука слайсами, додати лимонний сік, цукор, горіхи, родзинки та корицю. Добре перемішати.
- Підсушити булку та збити у блендері до стану крихти. Підготувати рушник, посипати його борошном і розкачати тісто у прямокутник 50×70 см.
- Змастити тісто маслом, посипати сухарями (крім вузького краю), викласти начинку. Загорнути бокові краї, а потім скрутити рулет за допомогою рушника.
- Перекласти штрудель на деко з пергаментом, змастити маслом і випікати при 190 °C (режим верх-низ) 30–35 хвилин, останні 15 хвилин — з конвекцією.