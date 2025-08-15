Яблучний штрудель як з віденської кав’ярні: ідеальний рецепт із простих інгредієнтів (відео)

Неперевершена досконалість

Яблуко — один із найулюбленіших і найуніверсальніших фруктів у кулінарії. З нього готують повидло, компоти, запіканки, печиво, а особливо популярний — тертий пиріг з яблуками, який багато хто пам’ятає ще з дитинства.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо ароматніше і ніжніше — класичний яблучний штрудель. Тонке тісто, соковита начинка з яблук, родзинок, горіхів і легкий аромат кориці — усе це робить цей десерт справжнім витвором мистецтва, який підкорює з першого шматочка. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_borachok".

Як приготувати яблучний штрудель

Інгредієнти

Для тіста:

борошно – 250 г;

вода холодна – 125 г;

олія – 45 г;

сіль – дрібка;

Для начинки:

яблука очищені (бажано сорт голден) – 1 кг;

горіхи грецькі – 80 г;

родзинки – 50 г;

сік лимона – 2 ст. л (половина лимона);

цукор – 100 г;

кориця мелена – 1 ст. л (або за смаком);

сухарі з булки – 1 велика жменя;

масло вершкове розтоплене – 100 г.

Спосіб приготування