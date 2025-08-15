Рус

Яблучний штрудель як з віденської кав’ярні: ідеальний рецепт із простих інгредієнтів (відео)

Марія Швець
Смачний та ароматний
Смачний та ароматний. Фото instagram.com

Неперевершена досконалість

Яблуко — один із найулюбленіших і найуніверсальніших фруктів у кулінарії. З нього готують повидло, компоти, запіканки, печиво, а особливо популярний — тертий пиріг з яблуками, який багато хто пам’ятає ще з дитинства.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо ароматніше і ніжніше — класичний яблучний штрудель. Тонке тісто, соковита начинка з яблук, родзинок, горіхів і легкий аромат кориці — усе це робить цей десерт справжнім витвором мистецтва, який підкорює з першого шматочка. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_borachok".

Як приготувати яблучний штрудель

Інгредієнти

Для тіста:

  • борошно – 250 г;
  • вода холодна – 125 г;
  • олія – 45 г;
  • сіль – дрібка;

Для начинки:

  • яблука очищені (бажано сорт голден) – 1 кг;
  • горіхи грецькі – 80 г;
  • родзинки – 50 г;
  • сік лимона – 2 ст. л (половина лимона);
  • цукор – 100 г;
  • кориця мелена – 1 ст. л (або за смаком);
  • сухарі з булки – 1 велика жменя;
  • масло вершкове розтоплене – 100 г.

Спосіб приготування

  1. Просіяти борошно, додати сіль, олію та холодну воду. Замісити еластичне тісто протягом 10–15 хвилин.
  2. Змастити тісто 1 ст. л олії, загорнути у плівку та залишити при кімнатній температурі на 1 годину.
  3. Підготувати начинку: нарізати яблука слайсами, додати лимонний сік, цукор, горіхи, родзинки та корицю. Добре перемішати.
  4. Підсушити булку та збити у блендері до стану крихти. Підготувати рушник, посипати його борошном і розкачати тісто у прямокутник 50×70 см.
  5. Змастити тісто маслом, посипати сухарями (крім вузького краю), викласти начинку. Загорнути бокові краї, а потім скрутити рулет за допомогою рушника.
  6. Перекласти штрудель на деко з пергаментом, змастити маслом і випікати при 190 °C (режим верх-низ) 30–35 хвилин, останні 15 хвилин — з конвекцією.
