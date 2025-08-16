Нежнейший тертый пирог с яблоками и апельсиновой ноткой: готовится легко, а съедается мгновенно (видео)

Этот невероятный пирог готовится просто, а съедается моментально

Яблоко – один из самых любимых и универсальных фруктов, без которого трудно представить домашнюю выпечку. Из него готовят компоты, джемы, штрудели, а еще нежный яблочный крамбл с хрустящей корочкой и ароматной начинкой. Но сегодня мы предлагаем другой не менее вкусный вариант – тертый пирог с яблоками.

Он получается нежным внутри, с хрустящим сливочным тестом сверху, а готовить его – одно удовольствие. Идеально подходит к чаю или как сладкий перекус в течение дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".

Как приготовить тертый яблочный пирог

Ингредиенты

Для теста:

сливочное масло – 150 г;

мука – 300 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л;

желтки – 2 шт.;

сметана – 3 ст. л;

Для начинки:

яблоки – 5 шт.;

сахар – 3 ст. л;

корица – 1 ч. л;

цедра апельсина – из 1 шт.;

апельсиновый сок – с ½ шт.;

Способ приготовления