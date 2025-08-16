Нежнейший тертый пирог с яблоками и апельсиновой ноткой: готовится легко, а съедается мгновенно (видео)
Этот невероятный пирог готовится просто, а съедается моментально
Яблоко – один из самых любимых и универсальных фруктов, без которого трудно представить домашнюю выпечку. Из него готовят компоты, джемы, штрудели, а еще нежный яблочный крамбл с хрустящей корочкой и ароматной начинкой. Но сегодня мы предлагаем другой не менее вкусный вариант – тертый пирог с яблоками.
Он получается нежным внутри, с хрустящим сливочным тестом сверху, а готовить его – одно удовольствие. Идеально подходит к чаю или как сладкий перекус в течение дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".
Как приготовить тертый яблочный пирог
Ингредиенты
Для теста:
- сливочное масло – 150 г;
- мука – 300 г;
- разрыхлитель – 1,5 ч. л;
- желтки – 2 шт.;
- сметана – 3 ст. л;
Для начинки:
- яблоки – 5 шт.;
- сахар – 3 ст. л;
- корица – 1 ч. л;
- цедра апельсина – из 1 шт.;
- апельсиновый сок – с ½ шт.;
Способ приготовления
- Смешать просеянную муку с разрыхлителем и холодным маслом, перетереть в крошку.
- Добавить желтки и сметану, замесить тесто.
- Разделить тесто: ⅓ завернуть в пленку и положить в морозилку, остальное – в холодильник на 30 минут.
- Нарезать яблоки кубиками, сняв шкурку, протушить с сахаром, корицей, апельсиновым соком и цедрой несколько минут.
- Раскатать тесто из холодильника, выложить в форму 24 см с бортиками, всыпать начинку.
- Натереть тесто с морозилки на начинку, разровнять и выпекать 35–40 мин при 180 °C до золотистости.