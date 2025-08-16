Укр

Нежнейший тертый пирог с яблоками и апельсиновой ноткой: готовится легко, а съедается мгновенно (видео)

Мария Швец
Этот невероятный пирог готовится просто, а съедается моментально

Яблоко – один из самых любимых и универсальных фруктов, без которого трудно представить домашнюю выпечку. Из него готовят компоты, джемы, штрудели, а еще нежный яблочный крамбл с хрустящей корочкой и ароматной начинкой. Но сегодня мы предлагаем другой не менее вкусный вариант – тертый пирог с яблоками.

Он получается нежным внутри, с хрустящим сливочным тестом сверху, а готовить его – одно удовольствие. Идеально подходит к чаю или как сладкий перекус в течение дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".

Как приготовить тертый яблочный пирог

Ингредиенты

Для теста:

  • сливочное масло – 150 г;
  • мука – 300 г;
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л;
  • желтки – 2 шт.;
  • сметана – 3 ст. л;

Для начинки:

  • яблоки – 5 шт.;
  • сахар – 3 ст. л;
  • корица – 1 ч. л;
  • цедра апельсина – из 1 шт.;
  • апельсиновый сок – с ½ шт.;

Способ приготовления

  1. Смешать просеянную муку с разрыхлителем и холодным маслом, перетереть в крошку.
  2. Добавить желтки и сметану, замесить тесто.
  3. Разделить тесто: ⅓ завернуть в пленку и положить в морозилку, остальное – в холодильник на 30 минут.
  4. Нарезать яблоки кубиками, сняв шкурку, протушить с сахаром, корицей, апельсиновым соком и цедрой несколько минут.
  5. Раскатать тесто из холодильника, выложить в форму 24 см с бортиками, всыпать начинку.
  6. Натереть тесто с морозилки на начинку, разровнять и выпекать 35–40 мин при 180 °C до золотистости.
