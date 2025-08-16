Найніжніший тертий пиріг з яблуками та апельсиновою ноткою: готується легко, а з’їдається миттєво (відео)
Цей неймовірний пиріг готується просто, а з'їдається моментально
Яблуко — один із найулюбленіших і найуніверсальніших фруктів, без якого важко уявити домашню випічку. З нього готують компоти, джеми, штруделі, а ще — ніжний яблучний крамбл з хрусткою скоринкою та ароматною начинкою. Але сьогодні ми пропонуємо інший не менш смачний варіант — тертий пиріг з яблуками.
Він виходить ніжним усередині, з хрустким вершковим тістом зверху, а готувати його — одне задоволення. Ідеально смакує до чаю або як солодкий перекус упродовж дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".
Як приготувати тертий яблучний пиріг
Інгредієнти
Для тіста:
- вершкове масло – 150 г;
- борошно – 300 г;
- розпушувач – 1,5 ч. л;
- жовтки – 2 шт.;
- сметана – 3 ст. л;
Для начинки:
- яблука – 5 шт.;
- цукор – 3 ст. л;
- кориця – 1 ч. л;
- цедра апельсина – з 1 шт.;
- апельсиновий сік – з ½ шт.;
Спосіб приготування
- Змішати просіяне борошно з розпушувачем і холодним маслом, перетерти в крихту.
- Додати жовтки й сметану, замісити тісто.
- Розділити тісто: ⅓ загорнути у плівку й покласти в морозилку, решту – в холодильник на 30 хвилин.
- Нарізати яблука кубиками, знявши шкірку, протушкувати з цукром, корицею, апельсиновим соком і цедрою кілька хвилин.
- Розкачати тісто з холодильника, викласти у форму 24 см з бортиками, всипати начинку.
- Натерти тісто з морозилки на начинку, розрівняти і випікати 35–40 хв при 180 °C до золотистості.