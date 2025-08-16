Найніжніший тертий пиріг з яблуками та апельсиновою ноткою: готується легко, а з’їдається миттєво (відео)

Цей неймовірний пиріг готується просто, а з'їдається моментально

Яблуко — один із найулюбленіших і найуніверсальніших фруктів, без якого важко уявити домашню випічку. З нього готують компоти, джеми, штруделі, а ще — ніжний яблучний крамбл з хрусткою скоринкою та ароматною начинкою. Але сьогодні ми пропонуємо інший не менш смачний варіант — тертий пиріг з яблуками.

Він виходить ніжним усередині, з хрустким вершковим тістом зверху, а готувати його — одне задоволення. Ідеально смакує до чаю або як солодкий перекус упродовж дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати тертий яблучний пиріг

Інгредієнти

Для тіста:

вершкове масло – 150 г;

борошно – 300 г;

розпушувач – 1,5 ч. л;

жовтки – 2 шт.;

сметана – 3 ст. л;

Для начинки:

яблука – 5 шт.;

цукор – 3 ст. л;

кориця – 1 ч. л;

цедра апельсина – з 1 шт.;

апельсиновий сік – з ½ шт.;

Спосіб приготування