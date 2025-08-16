Рус

Найніжніший тертий пиріг з яблуками та апельсиновою ноткою: готується легко, а з’їдається миттєво (відео)

Марія Швець
Такий смачний, такий ніжний – найкращий для чаювання
Такий смачний, такий ніжний – найкращий для чаювання. Фото instagram.com

Цей неймовірний пиріг готується просто, а з'їдається моментально

Яблуко — один із найулюбленіших і найуніверсальніших фруктів, без якого важко уявити домашню випічку. З нього готують компоти, джеми, штруделі, а ще — ніжний яблучний крамбл з хрусткою скоринкою та ароматною начинкою. Але сьогодні ми пропонуємо інший не менш смачний варіант — тертий пиріг з яблуками.

Він виходить ніжним усередині, з хрустким вершковим тістом зверху, а готувати його — одне задоволення. Ідеально смакує до чаю або як солодкий перекус упродовж дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати тертий яблучний пиріг

Інгредієнти

Для тіста:

  • вершкове масло – 150 г;
  • борошно – 300 г;
  • розпушувач – 1,5 ч. л;
  • жовтки – 2 шт.;
  • сметана – 3 ст. л;

Для начинки:

  • яблука – 5 шт.;
  • цукор – 3 ст. л;
  • кориця – 1 ч. л;
  • цедра апельсина – з 1 шт.;
  • апельсиновий сік – з ½ шт.;

Спосіб приготування

  1. Змішати просіяне борошно з розпушувачем і холодним маслом, перетерти в крихту.
  2. Додати жовтки й сметану, замісити тісто.
  3. Розділити тісто: ⅓ загорнути у плівку й покласти в морозилку, решту – в холодильник на 30 хвилин.
  4. Нарізати яблука кубиками, знявши шкірку, протушкувати з цукром, корицею, апельсиновим соком і цедрою кілька хвилин.
  5. Розкачати тісто з холодильника, викласти у форму 24 см з бортиками, всипати начинку.
  6. Натерти тісто з морозилки на начинку, розрівняти і випікати 35–40 хв при 180 °C до золотистості.
