Забудете про все остальные салаты: этот рецепт из кабачков изменит ваше представление о летних блюдах
-
-
Это блюдо из кабачков станет хитом летнего меню
Салат из кабачков, помидоров и яиц легко может стать вашим любимым летним блюдом. Он получается сочным, нежным и необычным. А главное — готовится этот салат так просто, что вы не успеете оглянуться, как вкусное блюдо появится на вашем столе.
Рецептом блюда поделились Smachnenke.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);
- помидор — 1 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- укроп — небольшой пучок;
- сметана или майонез — для заправки;
- масло — для жарки;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу.
Этапы приготовления:
Нарезаем кабачок кубиками или ломтиками. Обжариваем его на растительном масле до мягкости и золотистой корочки, а затем промакиваем бумажным полотенцем. Либо можно нарезать кабачки кружочками, а разрезать уже после обжаривания.
Пока кабачок остывает, нарезаем вареные яйца и помидор. Измельчаем чеснок и укроп.
В большой миске соединяем все подготовленные ингредиенты.
Солим, перчим и заправляем сметаной или майонезом на ваш выбор. Хорошо перемешиваем.
Салат готов! Его можно есть как самостоятельное блюдо или подавать на стол в дополнение к гарниру или мясу.
А если у вас еще остались кабачки, попробуйте приготовить из них деруны по рецепту, которым "Телеграф" делился ранее.