Забудете про все остальные салаты: этот рецепт из кабачков изменит ваше представление о летних блюдах

Наталья Граковская
Салат из кабачков
Салат из кабачков. Фото Скриншот из YouTube

Это блюдо из кабачков станет хитом летнего меню

Салат из кабачков, помидоров и яиц легко может стать вашим любимым летним блюдом. Он получается сочным, нежным и необычным. А главное — готовится этот салат так просто, что вы не успеете оглянуться, как вкусное блюдо появится на вашем столе.

Рецептом блюда поделились Smachnenke.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);
  • помидор — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок;
  • сметана или майонез — для заправки;
  • масло — для жарки;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Этапы приготовления:

Нарезаем кабачок кубиками или ломтиками. Обжариваем его на растительном масле до мягкости и золотистой корочки, а затем промакиваем бумажным полотенцем. Либо можно нарезать кабачки кружочками, а разрезать уже после обжаривания.

Летний салат из кабачков

Пока кабачок остывает, нарезаем вареные яйца и помидор. Измельчаем чеснок и укроп.

В большой миске соединяем все подготовленные ингредиенты.

Салат из кабачков и помидоров с заправкой из сметаны

Солим, перчим и заправляем сметаной или майонезом на ваш выбор. Хорошо перемешиваем.

Салат готов! Его можно есть как самостоятельное блюдо или подавать на стол в дополнение к гарниру или мясу.

