Забудете про все остальные салаты: этот рецепт из кабачков изменит ваше представление о летних блюдах

Это блюдо из кабачков станет хитом летнего меню

Салат из кабачков, помидоров и яиц легко может стать вашим любимым летним блюдом. Он получается сочным, нежным и необычным. А главное — готовится этот салат так просто, что вы не успеете оглянуться, как вкусное блюдо появится на вашем столе.

Рецептом блюда поделились Smachnenke.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);

помидор — 1 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

сметана или майонез — для заправки;

масло — для жарки;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Этапы приготовления:

Нарезаем кабачок кубиками или ломтиками. Обжариваем его на растительном масле до мягкости и золотистой корочки, а затем промакиваем бумажным полотенцем. Либо можно нарезать кабачки кружочками, а разрезать уже после обжаривания.

Пока кабачок остывает, нарезаем вареные яйца и помидор. Измельчаем чеснок и укроп.

В большой миске соединяем все подготовленные ингредиенты.

Солим, перчим и заправляем сметаной или майонезом на ваш выбор. Хорошо перемешиваем.

Салат готов! Его можно есть как самостоятельное блюдо или подавать на стол в дополнение к гарниру или мясу.

А если у вас еще остались кабачки, попробуйте приготовить из них деруны по рецепту, которым "Телеграф" делился ранее.