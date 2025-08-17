Забудете про усі інші салати: цей рецепт з кабачків змінить ваше уявлення про літні страви

Ця страва з кабачків стане хітом літнього меню

Салат з кабачків, помідорів та яєць легко може стати вашою улюбленою літньою стравою. Він виходить соковитим, ніжним та незвичайним. А головне — готується цей салат так просто, що ви не встигнете озирнутися, як смачна страва з’явиться на вашому столі.

Рецептом страви поділилися Smachnenke.

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт. (Приблизно 400 г);

помідор — 1 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

часник — 1-2 зубчики;

кріп — невеликий пучок;

сметана або майонез – для заправки;

олія — для смаження;

сіль, чорний мелений перець — на свій смак.

Етапи приготування:

Нарізаємо кабачок кубиками або скибочками. Обсмажуємо його на олії до м'якості та золотистої скоринки, а потім промокаємо паперовим рушником. Або можна нарізати кабачки кружальцями, а розрізати вже після обсмажування.

Поки кабачок остигає, нарізаємо варені яйця та помідор. Подрібнюємо часник і кріп.

У великій мисці поєднуємо всі підготовлені інгредієнти.

Солимо, перчимо та заправляємо сметаною або майонезом на ваш вибір. Добре перемішуємо.

Салат готовий! Його можна їсти як самостійну страву або подавати на стіл як додаток до гарніру чи м'яса.

А якщо у вас ще залишилися шинки, спробуйте приготувати з них деруни за рецептом, яким "Телеграф" ділився раніше.