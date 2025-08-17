Невероятно вкусно, но очень бюджетно: рецепт запеканки из кабачков
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эта запеканка из кабачка получается даже вкуснее, чем с мясом
Запеканка — хорошая идея вкусного, простого и бюджетного ужина. Приготовить ее очень легко, но не надо прилагать больших усилий. Раньше мы рассказывали, как приготовить запеканку из вареных яиц, а теперь делимся рецептом легкого блюда из кабачков.
Такой ужин также очень полезен и подойдет даже для тех, кто сидит на диете. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Как приготовить запеканку из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — 750 г;
- сметана — 150 г;
- сыр твердый – 150 г;
- мука — 150 г;
- яйца — 3 шт;
- сода — 0,5 ч. л.;
- соль — 2 ч. л.;
- зелень (укроп, петрушка) — 10 г;
Способ приготовления:
- Кабачки тщательно промываем и натираем на терке. Добавляем соль и хорошо перетираем массу руками. Оставляем на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.
- Сливаем сок из кабачков. Натираем сыр. Промываем зелень и просушиваем. Мелко ее нарезаем.
- Соду смешиваем с мукой и процеживаем через сито. В отдельной миске взбиваем яйца до однородной массы.
- Кабачки перекладываем на сито, чтобы стекала жидкость. К яйцам добавляем муку и сметану. Туда же всыпаем кабачки, две третьих натертого сыра и зелень. Перемешиваем.
- Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем кабачковую массу и наверх насыпаем оставшийся сыр.
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем 45 минут. Запеканка поднимется сначала, но затем опустится. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" рассказывал об идеальной формуле, как приготовить гречку. Это самая простая крупа и один из самых популярных гарниров в меню украинцев. Однако не каждому кулинару она удается.