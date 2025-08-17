Невероятно вкусно, но очень бюджетно: рецепт запеканки из кабачков

Эта запеканка из кабачка получается даже вкуснее, чем с мясом

Запеканка — хорошая идея вкусного, простого и бюджетного ужина. Приготовить ее очень легко, но не надо прилагать больших усилий. Раньше мы рассказывали, как приготовить запеканку из вареных яиц, а теперь делимся рецептом легкого блюда из кабачков.

Такой ужин также очень полезен и подойдет даже для тех, кто сидит на диете. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Как приготовить запеканку из кабачков

Ингредиенты:

кабачки — 750 г;

сметана — 150 г;

сыр твердый – 150 г;

мука — 150 г;

яйца — 3 шт;

сода — 0,5 ч. л.;

соль — 2 ч. л.;

зелень (укроп, петрушка) — 10 г;

Способ приготовления:

Кабачки тщательно промываем и натираем на терке. Добавляем соль и хорошо перетираем массу руками. Оставляем на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Сливаем сок из кабачков. Натираем сыр. Промываем зелень и просушиваем. Мелко ее нарезаем. Соду смешиваем с мукой и процеживаем через сито. В отдельной миске взбиваем яйца до однородной массы. Кабачки перекладываем на сито, чтобы стекала жидкость. К яйцам добавляем муку и сметану. Туда же всыпаем кабачки, две третьих натертого сыра и зелень. Перемешиваем. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем кабачковую массу и наверх насыпаем оставшийся сыр. Разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем 45 минут. Запеканка поднимется сначала, но затем опустится. Приятного аппетита!

