Неймовірно смачно, але дуже бюджетно: рецепт запіканки з кабачків

Ця запіканка з кабачка виходить навіть смачнішою, ніж з м'ясом

Запіканка — гарна ідея смачної, простої і бюджетної вечері. Приготувати її дуже легко, та не треба докладати великих зусиль. Раніше ми розповідали, як приготувати запіканку з варених яєць, а тепер ділимося рецептом легкої страви з кабачків.

Така вечеря також дуже корисна і підійде для тих, хто сидить на дієті. Рецептом поділилися на порталі "1 хвилина".

Як приготувати запіканку з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 750 г;

сметана — 150 г;

сир твердий — 150 г;

борошно — 150 г;

яйця — 3 шт;

сода — 0,5 ч. л.;

сіль — 2 ч. л.;

зелень (кріп, петрушка) — 10 г;

Спосіб приготування:

Кабачки ретельно промиваємо і натираємо на терці. Додаємо сіль і добре перетираємо масу руками. Залишаємо на 10 хвилин, щоб овочі пустили сік. Зливаємо сік з кабачків. Натираємо сир. Промиваємо зелень і просушуємо. Дрібно її нарізаємо. Соду змішуємо з борошном і проціджуємо через сито. В окремій мисці збиваємо яйця до однорідної маси. Кабачки перекладаємо на сито, щоб стікала рідина. До яєць додаємо борошно і сметану. Туди ж всипаємо кабачки, дві третіх натертого сиру і зелень. Перемішуємо. Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо кабачкову масу і наверх насипаємо решту сиру. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Випікаємо 45 хвилин. Запіканка підніметься спочатку, але потім опуститься. Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав про ідеальну формулу, як приготувати гречку. Це найпростіша крупа та один з найпопулярніших гарнірів в меню українців. Однак, не кожному кулінару вона вдається.