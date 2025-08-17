Неймовірно смачно, але дуже бюджетно: рецепт запіканки з кабачків
Читать на русском
Ця запіканка з кабачка виходить навіть смачнішою, ніж з м'ясом
Запіканка — гарна ідея смачної, простої і бюджетної вечері. Приготувати її дуже легко, та не треба докладати великих зусиль. Раніше ми розповідали, як приготувати запіканку з варених яєць, а тепер ділимося рецептом легкої страви з кабачків.
Така вечеря також дуже корисна і підійде для тих, хто сидить на дієті. Рецептом поділилися на порталі "1 хвилина".
Як приготувати запіканку з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки — 750 г;
- сметана — 150 г;
- сир твердий — 150 г;
- борошно — 150 г;
- яйця — 3 шт;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сіль — 2 ч. л.;
- зелень (кріп, петрушка) — 10 г;
Спосіб приготування:
- Кабачки ретельно промиваємо і натираємо на терці. Додаємо сіль і добре перетираємо масу руками. Залишаємо на 10 хвилин, щоб овочі пустили сік.
- Зливаємо сік з кабачків. Натираємо сир. Промиваємо зелень і просушуємо. Дрібно її нарізаємо.
- Соду змішуємо з борошном і проціджуємо через сито. В окремій мисці збиваємо яйця до однорідної маси.
- Кабачки перекладаємо на сито, щоб стікала рідина. До яєць додаємо борошно і сметану. Туди ж всипаємо кабачки, дві третіх натертого сиру і зелень. Перемішуємо.
- Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо кабачкову масу і наверх насипаємо решту сиру.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Випікаємо 45 хвилин. Запіканка підніметься спочатку, але потім опуститься. Смачного!
