Укр

Что сделать с кабачком, чтобы оладьи были нежными, как пух: секретный трюк — и простое блюдо будет роскошным даже без яиц и сметаны

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Попробуйте – и яйца добавлять больше не будете
Попробуйте – и яйца добавлять больше не будете. Фото lenta-ua.net

Благодаря овсянке они получаются особенно нежными

Среди овощей, которые следует есть летом, особенно выделяется "сладкая парочка" — кабачки и баклажаны. Мы делились очень удачным рецептом "синеньких". Теперь рассказываем, как приготовить невероятно нежные оладьи из кабачка.

Особенность этого рецепта – в нем нет ни муки, ни яиц, и благодаря этому блюдо получается очень аппетитным и сохраняет тонкую текстуру. Готовятся такие оладьи очень просто, а получаются сочными и ароматными. Телеграф делится простым рецептом.

Ингредиенты:

  • Кабачок – 500 г
  • Овсяные хлопья – 0,5 стакана
  • Соль
  • Перец
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Натираем кабачок на крупной терке, солим и перемешиваем. Перебрасываем его на сито и отставляем на час – из овоща должен выйти весь лишний сок.
  2. Еще раз для уверенности отжимаем сок. Хлопья перемалываем в блендере и добавляем в кабачок. Перчим.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем ложкой тесто на сковороду и жарим с обеих сторон до золотистой корочки.

Выкладываем их на бумажные полотенца – чтобы убрать лишнее масло. Выходит очень вкусно и просто. Также мы делились рецептом аппетитного пирога с творогом.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Оладьи