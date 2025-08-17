Что сделать с кабачком, чтобы оладьи были нежными, как пух: секретный трюк — и простое блюдо будет роскошным даже без яиц и сметаны

Благодаря овсянке они получаются особенно нежными

Среди овощей, которые следует есть летом, особенно выделяется "сладкая парочка" — кабачки и баклажаны. Мы делились очень удачным рецептом "синеньких". Теперь рассказываем, как приготовить невероятно нежные оладьи из кабачка.

Особенность этого рецепта – в нем нет ни муки, ни яиц, и благодаря этому блюдо получается очень аппетитным и сохраняет тонкую текстуру. Готовятся такие оладьи очень просто, а получаются сочными и ароматными. Телеграф делится простым рецептом.

Ингредиенты:

Кабачок – 500 г

Овсяные хлопья – 0,5 стакана

Соль

Перец

Масло для жарки

Способ приготовления:

Натираем кабачок на крупной терке, солим и перемешиваем. Перебрасываем его на сито и отставляем на час – из овоща должен выйти весь лишний сок. Еще раз для уверенности отжимаем сок. Хлопья перемалываем в блендере и добавляем в кабачок. Перчим. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем ложкой тесто на сковороду и жарим с обеих сторон до золотистой корочки.

Выкладываем их на бумажные полотенца – чтобы убрать лишнее масло. Выходит очень вкусно и просто. Также мы делились рецептом аппетитного пирога с творогом.