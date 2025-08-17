Что сделать с кабачком, чтобы оладьи были нежными, как пух: секретный трюк — и простое блюдо будет роскошным даже без яиц и сметаны
-
-
Благодаря овсянке они получаются особенно нежными
Среди овощей, которые следует есть летом, особенно выделяется "сладкая парочка" — кабачки и баклажаны. Мы делились очень удачным рецептом "синеньких". Теперь рассказываем, как приготовить невероятно нежные оладьи из кабачка.
Особенность этого рецепта – в нем нет ни муки, ни яиц, и благодаря этому блюдо получается очень аппетитным и сохраняет тонкую текстуру. Готовятся такие оладьи очень просто, а получаются сочными и ароматными. Телеграф делится простым рецептом.
Ингредиенты:
- Кабачок – 500 г
- Овсяные хлопья – 0,5 стакана
- Соль
- Перец
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Натираем кабачок на крупной терке, солим и перемешиваем. Перебрасываем его на сито и отставляем на час – из овоща должен выйти весь лишний сок.
- Еще раз для уверенности отжимаем сок. Хлопья перемалываем в блендере и добавляем в кабачок. Перчим.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем ложкой тесто на сковороду и жарим с обеих сторон до золотистой корочки.
Выкладываем их на бумажные полотенца – чтобы убрать лишнее масло. Выходит очень вкусно и просто. Также мы делились рецептом аппетитного пирога с творогом.