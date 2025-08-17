Рус

Що зробити з кабачком, щоб оладки були ніжними, як пух: секретний трюк — і проста страва буде розкішною навіть без яєць і сметани

Наталя Граковська

Спробуйте — і яйця додавати більше не будете
Спробуйте — і яйця додавати більше не будете. Фото lenta-ua.net

Завдяки вівсянці вони виходять особливо ніжними

Cеред овочів, які варто їсти літом, особливо вирізняється "солодка парочка" — кабачки та баклажани. Ми ділились дуже вдалим рецептом "синеньких". Тепер розповідаємо, як приготувати неймовірно ніжні оладки з кабачка.

Особливість цього рецепту — в ньому немає ні борошна, ні яєць, і завдяки цьому страва виходить дуже апетитною та зберігає тонку текстуру. Готуються такі оладки дуже просто, а виходять соковитими та ароматними. "Телеграф" ділиться простим рецептом.

Інгредієнти:

  • Кабачок – 500 г
  • Вівсяні пластівці – 0,5 склянки
  • Сіль
  • Перець
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Натираємо кабачок на грубій тертці, солимо та перемішуємо. Перекидаємо його на сито та відставляємо на годину — з овоча повинен вийти весь зайвий сік.
  2. Ще раз для певності віджимаємо сік. Пластівці перемелюємо в блендері та додаємо до кабачка. Перчимо.
  3. Розігріваємо сковороду з рослинною олією. Викладаємо ложкою тісто на сковороду і смажимо з обох боків до золотистої скоринки.

Викладаємо їх на паперові рушнички — щоб прибрати зайву олію. Виходить надзвичайно смачно ат просто. Також ми ділились рецептом апетитного пирога з сиром.

