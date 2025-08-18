Больше никаких чебуреков без кабачков: необычный рецепт

Близкие точно попросят добавки

Любите хрустящие, сочные чебуреки и перепробовали уже массу разнообразных рецептов? Если готовы поэкспериментировать, тогда предлагаем этот рецепт.

Все дело в том, что вместо тяжелого теста мы будем использовать звезду летнего сезона — кабачок. К тому же для приготовления таких чебуреков понадобиться лишь небольшое количество масла. Чебуреки по рецепту Shuba получатся очень нежными и душистыми, а сыр с грибами прибавят приятной тягучести.

Как приготовить чебуреки из кабачков с мясом, грибами и сыром

Ингредиенты на 3 порции:

кабачки — 450 г;

куриное филе — 100 г;

укроп, веточка — 30 г;

петрушка, веточка — 20 г;

шампиньоны — 150 г;

лук репчатый — 1 шт.;

твердый сыр — 50 г;

яйца куриные — 2 шт.;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для подачи:

сметана — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки моем, очищаем от кожуры, натираем на большой терке и отжимаем лишнюю жидкость. Отправляем в миску, немного солим и оставляем отдохнуть. Моем, нарезаем на несколько частей куриное филе. Отправляем в блендер, солим и перчим. Туда же добавляем половину луковицы. Все измельчаем и замешиваем фарш. Обжариваем его на сковороде с растительным маслом в течение 7 минут. Через указанное время добавляем к мясу нарезанные пластинами грибы и обжариваем их на среднем огне около 5-7 минут, постоянно помешивая. Даем остыть. Мелко шинкуем укроп, сыр натираем на мелкой терке. Все отправляем в фарш, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Отжимаем еще раз кабачки. Добавляем к ним измельченную половину луковицы, петрушку, яйца, соль и перец. Туда же отправляем муку и замешиваем негустое тесто. Разогреваем сковороду с растительным маслом, на дно выкладываем тонким слоем тесто. На одну половину выкладываем начинку, оставляя 1,5 сантиметра для склеивания. Жарим, пока нижняя поверхность блина не схватится. После накрываем начинку второй половиной, прижимаем и защипываем. Переворачиваем и обжариваем до золотистого цвета.

Остались кабачки? Замаринуйте их на зиму — и точно не пожалеете.