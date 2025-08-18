Більше ніяких чебуреків без кабачків: незвичайний рецепт
Близькі точно попросять добавки
Любите хрумкі, соковиті чебуреки й перепробували вже безліч різноманітних рецептів? Якщо готові поекспериментувати, то пропонуємо цей рецепт.
Річ у тому, що замість важкого тесту ми будемо використовувати зірку літнього сезону — кабачок. До того ж для приготування таких чебуреків знадобиться лише невелика кількість олії. Чебуреки за рецептом Shuba вийдуть дуже ніжними та запашними, а сир із грибами додадуть приємної тягучості.
Як приготувати чебуреки з кабачків з м’ясом, грибами та сиром
Інгредієнти на 3 порції:
- кабачки — 450 г;
- куряче філе — 100 г;
- кріп, гілочка — 30 г;
- петрушка, гілочка — 20 г;
- печериці — 150 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- твердий сир — 50 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 3 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Для подачі:
- сметана — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо, очищаємо від шкірки, натираємо на великій тертці та віджимаємо зайву рідину. Відправляємо в миску, трохи солимо і залишаємо відпочити.
- Миємо, нарізаємо на кілька частин куряче філе. Відправляємо в блендер, солимо і перчимо. Туди ж додаємо половину цибулини. Все подрібнюємо та замішуємо фарш. Обсмажуємо його на сковороді з олією протягом 7 хвилин.
- Через зазначений час додаємо до м’яса нарізані пластинами гриби та обсмажуємо їх на середньому вогні близько 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Даємо охолонути.
- Дрібно шаткуємо кріп, сир натираємо на дрібній тертці. Все відправляємо у фарш, солимо, перчимо і ретельно перемішуємо.
- Віджимаємо ще раз кабачки. Додаємо до них подрібнену половину цибулини, петрушку, яйця, сіль та перець. Туди ж відправляємо борошно і замішуємо негусте тісто.
- Розігріваємо сковороду з олією, на дно викладаємо тонким шаром тісто. На одну половину викладаємо начинку, залишаючи 1,5 см для склеювання. Смажимо, поки нижня поверхня млинця не схопиться. Після цього накриваємо начинку другою половиною, притискаємо і защипуємо. Перевертаємо та обсмажуємо до золотистого кольору.
