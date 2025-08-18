Рус

Більше ніяких чебуреків без кабачків: незвичайний рецепт

Наталя Граковська
Незвичайні чебуреки з кабачків із м’ясом
Незвичайні чебуреки з кабачків із м’ясом. Фото shuba.life

Близькі точно попросять добавки

Любите хрумкі, соковиті чебуреки й перепробували вже безліч різноманітних рецептів? Якщо готові поекспериментувати, то пропонуємо цей рецепт.

Річ у тому, що замість важкого тесту ми будемо використовувати зірку літнього сезону — кабачок. До того ж для приготування таких чебуреків знадобиться лише невелика кількість олії. Чебуреки за рецептом Shuba вийдуть дуже ніжними та запашними, а сир із грибами додадуть приємної тягучості.

Як приготувати чебуреки з кабачків з м’ясом, грибами та сиром

Інгредієнти на 3 порції:

  • кабачки — 450 г;
  • куряче філе — 100 г;
  • кріп, гілочка — 30 г;
  • петрушка, гілочка — 20 г;
  • печериці — 150 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • твердий сир — 50 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • борошно пшеничне — 3 ст. л.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Для подачі:

  • сметана — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки миємо, очищаємо від шкірки, натираємо на великій тертці та віджимаємо зайву рідину. Відправляємо в миску, трохи солимо і залишаємо відпочити.
  2. Миємо, нарізаємо на кілька частин куряче філе. Відправляємо в блендер, солимо і перчимо. Туди ж додаємо половину цибулини. Все подрібнюємо та замішуємо фарш. Обсмажуємо його на сковороді з олією протягом 7 хвилин.
  3. Через зазначений час додаємо до м’яса нарізані пластинами гриби та обсмажуємо їх на середньому вогні близько 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Даємо охолонути.
  4. Дрібно шаткуємо кріп, сир натираємо на дрібній тертці. Все відправляємо у фарш, солимо, перчимо і ретельно перемішуємо.
  5. Віджимаємо ще раз кабачки. Додаємо до них подрібнену половину цибулини, петрушку, яйця, сіль та перець. Туди ж відправляємо борошно і замішуємо негусте тісто.
  6. Розігріваємо сковороду з олією, на дно викладаємо тонким шаром тісто. На одну половину викладаємо начинку, залишаючи 1,5 см для склеювання. Смажимо, поки нижня поверхня млинця не схопиться. Після цього накриваємо начинку другою половиною, притискаємо і защипуємо. Перевертаємо та обсмажуємо до золотистого кольору.

#Кабачки #Рецепти #Чебуреки #Готуємо вдома