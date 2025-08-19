Ленивый вариант шаурмы: вкусный рулет из лаваша, идеальный на обед (видео)
-
-
Ароматный, хрустящий сверху и мягкий внутри
Лаваш – тонкий пресный хлеб, широко используемый в кухнях Востока и Кавказа. Из него готовят разные блюда, в частности популярные конвертики с сыром или мясом.
Но сегодня мы предлагаем приготовить сытный и сочный пирог с легко готовящимся фаршем, богатый белоком и подходит даже для диетического питания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".
Как приготовить пирог из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 1 лист (примерно 60×35 см);
- фарш (говяжий, куриный, индюшиный или смешанный) — 300 г;
- лук – 1 средний (порезать или натереть);
- томатная паста — 1 ст. л.;
- вода — ½ стакана (или 1 натертый томат);
- соль, перец – по вкусу;
- сухой чеснок, кмин или паприка – по желанию;
Для заливки:
- яйца — 2 шт.;
- сметана или йогурт — 2 ст. л.;
- сулугуни или моцарелла — 80 г (натереть);
- масло или масло – для смазывания формы;
Способ приготовления:
- Смешать фарш, лук, томатную пасту, воду и специи.
- Смазать начинкой лаваш и плотно свернуть в рулет.
- Нарезать рулет на кусочки шириной 4-5 см.
- Выложить нарезанные рулеты в смазанную форму плотно друг к другу.
- Взбить яйца со сметаной или йогуртом и натертым сыром, залить смесью рулеты.
- Запекать при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки.