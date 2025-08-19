Укр

Ленивый вариант шаурмы: вкусный рулет из лаваша, идеальный на обед (видео)

Мария Швец
Ароматный, хрустящий сверху и мягкий внутри

Лаваш – тонкий пресный хлеб, широко используемый в кухнях Востока и Кавказа. Из него готовят разные блюда, в частности популярные конвертики с сыром или мясом.

Но сегодня мы предлагаем приготовить сытный и сочный пирог с легко готовящимся фаршем, богатый белоком и подходит даже для диетического питания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".

Как приготовить пирог из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 1 лист (примерно 60×35 см);
  • фарш (говяжий, куриный, индюшиный или смешанный) — 300 г;
  • лук – 1 средний (порезать или натереть);
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • вода — ½ стакана (или 1 натертый томат);
  • соль, перец – по вкусу;
  • сухой чеснок, кмин или паприка – по желанию;

Для заливки:

  • яйца — 2 шт.;
  • сметана или йогурт — 2 ст. л.;
  • сулугуни или моцарелла — 80 г (натереть);
  • масло или масло – для смазывания формы;

Способ приготовления:

  1. Смешать фарш, лук, томатную пасту, воду и специи.
  2. Смазать начинкой лаваш и плотно свернуть в рулет.
  3. Нарезать рулет на кусочки шириной 4-5 см.
  4. Выложить нарезанные рулеты в смазанную форму плотно друг к другу.
  5. Взбить яйца со сметаной или йогуртом и натертым сыром, залить смесью рулеты.
  6. Запекать при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки.
