Ленивый вариант шаурмы: вкусный рулет из лаваша, идеальный на обед (видео)

Ароматный, хрустящий сверху и мягкий внутри

Лаваш – тонкий пресный хлеб, широко используемый в кухнях Востока и Кавказа. Из него готовят разные блюда, в частности популярные конвертики с сыром или мясом.

Но сегодня мы предлагаем приготовить сытный и сочный пирог с легко готовящимся фаршем, богатый белоком и подходит даже для диетического питания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bouquet_of_bruschettas".

Как приготовить пирог из лаваша

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 1 лист (примерно 60×35 см);

фарш (говяжий, куриный, индюшиный или смешанный) — 300 г;

лук – 1 средний (порезать или натереть);

томатная паста — 1 ст. л.;

вода — ½ стакана (или 1 натертый томат);

соль, перец – по вкусу;

сухой чеснок, кмин или паприка – по желанию;

Для заливки:

яйца — 2 шт.;

сметана или йогурт — 2 ст. л.;

сулугуни или моцарелла — 80 г (натереть);

масло или масло – для смазывания формы;

Способ приготовления: