Лінивий варіант шаурми: смачний рулет з лаваша, який ідеально смакує на обід (відео)

Ароматний, хрумкий зверху і м'який усередині

Лаваш — тонкий прісний хліб, який широко використовують у кухнях Сходу та Кавказу. З нього готують різні страви, зокрема популярні конвертики з сиром або м’ясом.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний і соковитий пиріг із фаршем, який легко готується, багатий на білок і підходить навіть для дієтичного харчування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".

Як приготувати пиріг з лаваша

Інгредієнти:

лаваш тонкий — 1 лист (приблизно 60×35 см);

фарш (яловичий, курячий, індичий або змішаний) — 300 г;

цибуля — 1 середня (порізати або натерти);

томатна паста — 1 ст. л.;

вода — ½ склянки (або 1 натертий томат);

сіль, перець — за смаком;

сухий часник, кумин або паприка — за бажанням;

Для заливки:

яйця — 2 шт.;

сметана або йогурт — 2 ст. л.;

сулугуні або моцарела — 80 г (натерти);

масло або олія — для змащування форми;

Спосіб приготування: