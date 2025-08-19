Лінивий варіант шаурми: смачний рулет з лаваша, який ідеально смакує на обід (відео)
Ароматний, хрумкий зверху і м'який усередині
Лаваш — тонкий прісний хліб, який широко використовують у кухнях Сходу та Кавказу. З нього готують різні страви, зокрема популярні конвертики з сиром або м’ясом.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний і соковитий пиріг із фаршем, який легко готується, багатий на білок і підходить навіть для дієтичного харчування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".
Як приготувати пиріг з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш тонкий — 1 лист (приблизно 60×35 см);
- фарш (яловичий, курячий, індичий або змішаний) — 300 г;
- цибуля — 1 середня (порізати або натерти);
- томатна паста — 1 ст. л.;
- вода — ½ склянки (або 1 натертий томат);
- сіль, перець — за смаком;
- сухий часник, кумин або паприка — за бажанням;
Для заливки:
- яйця — 2 шт.;
- сметана або йогурт — 2 ст. л.;
- сулугуні або моцарела — 80 г (натерти);
- масло або олія — для змащування форми;
Спосіб приготування:
- Змішати фарш, цибулю, томатну пасту, воду та спеції.
- Змастити лаваш начинкою та щільно згорнути в рулет.
- Нарізати рулет на шматочки шириною 4–5 см.
- Викласти нарізані рулети у змащену форму щільно один до одного.
- Збити яйця з сметаною (або йогуртом) та натертим сиром, залити сумішшю рулети.
- Запікати при 180 °C 35–40 хвилин до золотистої скоринки.