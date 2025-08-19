Рус

Лінивий варіант шаурми: смачний рулет з лаваша, який ідеально смакує на обід (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найсмачніший пиріг зі звичайнісіньких продуктів
Найсмачніший пиріг зі звичайнісіньких продуктів. Фото instagram.com

Ароматний, хрумкий зверху і м'який усередині

Лаваш — тонкий прісний хліб, який широко використовують у кухнях Сходу та Кавказу. З нього готують різні страви, зокрема популярні конвертики з сиром або м’ясом.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ситний і соковитий пиріг із фаршем, який легко готується, багатий на білок і підходить навіть для дієтичного харчування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bouquet_of_bruschettas".

Як приготувати пиріг з лаваша

Інгредієнти:

  • лаваш тонкий — 1 лист (приблизно 60×35 см);
  • фарш (яловичий, курячий, індичий або змішаний) — 300 г;
  • цибуля — 1 середня (порізати або натерти);
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • вода — ½ склянки (або 1 натертий томат);
  • сіль, перець — за смаком;
  • сухий часник, кумин або паприка — за бажанням;

Для заливки:

  • яйця — 2 шт.;
  • сметана або йогурт — 2 ст. л.;
  • сулугуні або моцарела — 80 г (натерти);
  • масло або олія — для змащування форми;

Спосіб приготування:

  1. Змішати фарш, цибулю, томатну пасту, воду та спеції.
  2. Змастити лаваш начинкою та щільно згорнути в рулет.
  3. Нарізати рулет на шматочки шириною 4–5 см.
  4. Викласти нарізані рулети у змащену форму щільно один до одного.
  5. Збити яйця з сметаною (або йогуртом) та натертим сиром, залити сумішшю рулети.
  6. Запікати при 180 °C 35–40 хвилин до золотистої скоринки.
Теги:
#Пиріг #Лаваш #Готуємо вдома