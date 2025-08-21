Ароматные яблоки с сыром в духовке: классика, которая никогда не надоедает (видео)
Рецепт простого, но вкусного десерта, который легко и быстро готовить
Яблоки – один из самых любимых фруктов в мире. Они доступны, вкусны, богаты витаминами и клетчаткой. Из яблок готовят сотни блюд: от классических пирогов до салатов, смузи и медовых десертов без сахара и глютена.
Но сегодня мы предлагаем другую вариацию – запеченные яблоки с творожной начинкой. Это нежное ароматное блюдо, которое подойдет и для семейного завтрака, и для легкого вечернего десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shuba.food".
Как приготовить печеные яблоки с сыром и изюмом
Ингредиенты:
- яблоко – 6 шт.;
- творог – 300 г;
- яйца куриные – 1 шт.;
- сметана 15% – 1 ст. л.;
- изюм – 2 ст. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- сахар ванильный – 1 ч. л.;
- корица – 1 ч. л.;
- масло подсолнечное – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Вымыть яблоки, срезать макушку и осторожно удалить сердцевину.
- Смешать творог с яйцом, сметаной, сахаром, изюмом, ванильным сахаром и корицей.
- Наполнить яблоки творожной начинкой.
- Смазать форму для запекания растительным маслом и выложить туда яблоки.
- Накрыть яблоки срезанными крышечками или оставить открытыми.
- Запекать в духовке при 180 С примерно 25–30 минут до мягкости.