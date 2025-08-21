Ароматные яблоки с сыром в духовке: классика, которая никогда не надоедает (видео)

Рецепт простого, но вкусного десерта, который легко и быстро готовить

Яблоки – один из самых любимых фруктов в мире. Они доступны, вкусны, богаты витаминами и клетчаткой. Из яблок готовят сотни блюд: от классических пирогов до салатов, смузи и медовых десертов без сахара и глютена.

Но сегодня мы предлагаем другую вариацию – запеченные яблоки с творожной начинкой. Это нежное ароматное блюдо, которое подойдет и для семейного завтрака, и для легкого вечернего десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shuba.food".

Как приготовить печеные яблоки с сыром и изюмом

Ингредиенты:

яблоко – 6 шт.;

творог – 300 г;

яйца куриные – 1 шт.;

сметана 15% – 1 ст. л.;

изюм – 2 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

сахар ванильный – 1 ч. л.;

корица – 1 ч. л.;

масло подсолнечное – 1 ст. л.;

Способ приготовления: