Ароматные яблоки с сыром в духовке: классика, которая никогда не надоедает (видео)

Мария Швец
Самые вкусные, аппетитные, полезные для всей семьи
Рецепт простого, но вкусного десерта, который легко и быстро готовить

Яблоки – один из самых любимых фруктов в мире. Они доступны, вкусны, богаты витаминами и клетчаткой. Из яблок готовят сотни блюд: от классических пирогов до салатов, смузи и медовых десертов без сахара и глютена.

Но сегодня мы предлагаем другую вариацию – запеченные яблоки с творожной начинкой. Это нежное ароматное блюдо, которое подойдет и для семейного завтрака, и для легкого вечернего десерта. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "shuba.food".

Как приготовить печеные яблоки с сыром и изюмом

Ингредиенты:

  • яблоко – 6 шт.;
  • творог – 300 г;
  • яйца куриные – 1 шт.;
  • сметана 15% – 1 ст. л.;
  • изюм – 2 ст. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • сахар ванильный – 1 ч. л.;
  • корица – 1 ч. л.;
  • масло подсолнечное – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Вымыть яблоки, срезать макушку и осторожно удалить сердцевину.
  2. Смешать творог с яйцом, сметаной, сахаром, изюмом, ванильным сахаром и корицей.
  3. Наполнить яблоки творожной начинкой.
  4. Смазать форму для запекания растительным маслом и выложить туда яблоки.
  5. Накрыть яблоки срезанными крышечками или оставить открытыми.
  6. Запекать в духовке при 180 С примерно 25–30 минут до мягкости.
