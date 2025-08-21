Запашні яблука з сиром у духовці: класика, яка ніколи не набридає (відео)


Рецепт простого, але дуже смачного десерту, який легко та швидко готувати
Яблука — один із найулюбленіших фруктів у світі. Вони доступні, смачні, багаті на вітаміни та клітковину. З яблук готують сотні страв: від класичних пирогів до салатів, смузі та навіть медових десертів без цукру й глютену.
Але сьогодні ми пропонуємо іншу варіацію — запечені яблука з сирною начинкою. Це ніжна, ароматна страва, яка підійде і для родинного сніданку, і для легкого вечірнього десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "shuba.food".
Як приготувати печені яблука з сиром та родзинки
Інгредієнти:
- яблуко – 6 шт.;
- сир – 300 г;
- яйця курячі – 1 шт.;
- сметана 15% – 1 ст. л.;
- родзинки – 2 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- цукор ванільний – 1 ч. л.;
- кориця – 1 ч. л.;
- олія соняшникова – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Вимити яблука, зрізати верхівку та обережно видалити серцевину.
- Змішати сир з яйцем, сметаною, цукром, родзинками, ванільним цукром і корицею.
- Наповнити яблука сирною начинкою.
- Змастити форму для запікання олією та викласти туди яблука.
- Накрити яблука зрізаними "кришечками" або залишити відкритими.
- Запікати в духовці при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до м’якості.