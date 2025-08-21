Рус

Запашні яблука з сиром у духовці: класика, яка ніколи не набридає (відео)

Марія Швець
Найсмачніші, апетитні, корисні, для всієї родини
Найсмачніші, апетитні, корисні, для всієї родини. Фото instagram.com

Рецепт простого, але дуже смачного десерту, який легко та швидко готувати

Яблука — один із найулюбленіших фруктів у світі. Вони доступні, смачні, багаті на вітаміни та клітковину. З яблук готують сотні страв: від класичних пирогів до салатів, смузі та навіть медових десертів без цукру й глютену.

Але сьогодні ми пропонуємо іншу варіацію — запечені яблука з сирною начинкою. Це ніжна, ароматна страва, яка підійде і для родинного сніданку, і для легкого вечірнього десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "shuba.food".

Як приготувати печені яблука з сиром та родзинки

Інгредієнти:

  • яблуко – 6 шт.;
  • сир – 300 г;
  • яйця курячі – 1 шт.;
  • сметана 15% – 1 ст. л.;
  • родзинки – 2 ст. л.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • цукор ванільний – 1 ч. л.;
  • кориця – 1 ч. л.;
  • олія соняшникова – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Вимити яблука, зрізати верхівку та обережно видалити серцевину.
  2. Змішати сир з яйцем, сметаною, цукром, родзинками, ванільним цукром і корицею.
  3. Наповнити яблука сирною начинкою.
  4. Змастити форму для запікання олією та викласти туди яблука.
  5. Накрити яблука зрізаними "кришечками" або залишити відкритими.
  6. Запікати в духовці при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до м’якості.
