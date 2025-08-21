Запашні яблука з сиром у духовці: класика, яка ніколи не набридає (відео)

Рецепт простого, але дуже смачного десерту, який легко та швидко готувати

Яблука — один із найулюбленіших фруктів у світі. Вони доступні, смачні, багаті на вітаміни та клітковину. З яблук готують сотні страв: від класичних пирогів до салатів, смузі та навіть медових десертів без цукру й глютену.

Але сьогодні ми пропонуємо іншу варіацію — запечені яблука з сирною начинкою. Це ніжна, ароматна страва, яка підійде і для родинного сніданку, і для легкого вечірнього десерту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "shuba.food".

Як приготувати печені яблука з сиром та родзинки

Інгредієнти:

яблуко – 6 шт.;

сир – 300 г;

яйця курячі – 1 шт.;

сметана 15% – 1 ст. л.;

родзинки – 2 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

цукор ванільний – 1 ч. л.;

кориця – 1 ч. л.;

олія соняшникова – 1 ст. л.;

Спосіб приготування: