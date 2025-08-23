"Шарлотка", которую все пекут осенью: рецепт от Эктора (видео)
Читати українською
Точно всем понравится
Яблоко — фрукт, который знаком нам с детства. Оно не только вкусный и полезный, но и универсален в кулинарии: из яблок готовят пироги, варенье, смузи, запеканки. Один из самых любимых способов – самый нежный тортик, для которого не нужно ни масло, ни многие ингредиенты.
Но сегодня мы предлагаем шарлотку от Эктора – воздушную, легкую, ароматную, с хрустящей корочкой и сочными яблочными кусочками. Этот рецепт хочется повторять снова и снова! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить "Шарлотку" от Эктора
Ингредиенты:
- яблоки (кислые сорта) — 500-600 г;
- сахар — 160 г;
- мука — 160 г;
- яйца — 4 больших или 5 маленьких;
- соль — щепотка;
Способ приготовления:
- Нарезать яблоки кубиками или дольками.
- Взбить яйца с сахаром и солью до густой светлой массы.
- Просеять муку и осторожно вмешать в тесто лопаткой.
- Подготовить форму – застелить пергаментом или смазать маслом и присыпать мукой.
- Выложить тесто с яблоками в форму одним из удобных способов.
- Выпекать при 180 °C около 30–40 минут до готовности, проверяя шпажкой.