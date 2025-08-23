Укр

"Шарлотка", которую все пекут осенью: рецепт от Эктора (видео)

Мария Швец
Самая вкусная, самая простая, самая лучшая выпечка для всей семьи
Самая вкусная, самая простая, самая лучшая выпечка для всей семьи.

Точно всем понравится

Яблоко — фрукт, который знаком нам с детства. Оно не только вкусный и полезный, но и универсален в кулинарии: из яблок готовят пироги, варенье, смузи, запеканки. Один из самых любимых способов – самый нежный тортик, для которого не нужно ни масло, ни многие ингредиенты.

Но сегодня мы предлагаем шарлотку от Эктора – воздушную, легкую, ароматную, с хрустящей корочкой и сочными яблочными кусочками. Этот рецепт хочется повторять снова и снова! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить "Шарлотку" от Эктора

Ингредиенты:

  • яблоки (кислые сорта) — 500-600 г;
  • сахар — 160 г;
  • мука — 160 г;
  • яйца — 4 больших или 5 маленьких;
  • соль — щепотка;

Способ приготовления:

  1. Нарезать яблоки кубиками или дольками.
  2. Взбить яйца с сахаром и солью до густой светлой массы.
  3. Просеять муку и осторожно вмешать в тесто лопаткой.
  4. Подготовить форму – застелить пергаментом или смазать маслом и присыпать мукой.
  5. Выложить тесто с яблоками в форму одним из удобных способов.
  6. Выпекать при 180 °C около 30–40 минут до готовности, проверяя шпажкой.
