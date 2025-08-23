"Шарлотка", которую все пекут осенью: рецепт от Эктора (видео)

Точно всем понравится

Яблоко — фрукт, который знаком нам с детства. Оно не только вкусный и полезный, но и универсален в кулинарии: из яблок готовят пироги, варенье, смузи, запеканки. Один из самых любимых способов – самый нежный тортик, для которого не нужно ни масло, ни многие ингредиенты.

Но сегодня мы предлагаем шарлотку от Эктора – воздушную, легкую, ароматную, с хрустящей корочкой и сочными яблочными кусочками. Этот рецепт хочется повторять снова и снова! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить "Шарлотку" от Эктора

Ингредиенты:

яблоки (кислые сорта) — 500-600 г;

сахар — 160 г;

мука — 160 г;

яйца — 4 больших или 5 маленьких;

соль — щепотка;

Способ приготовления: