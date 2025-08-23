"Шарлотка", яку всі пектимуть восени: рецепт від Ектора (відео)

Точно всім сподобається

Яблуко — фрукт, який знайомий нам змалечку. Воно не лише смачне й корисне, а й універсальне в кулінарії: з яблук готують пироги, варення, смузі, запіканки. Один із найулюбленіших способів — найніжніший тортик, для якого не потрібне ні масло, ні багато інгредієнтів.

Але сьогодні ми пропонуємо шарлотку від Ектора — повітряну, легку, ароматну, з хрусткою скоринкою та соковитими яблучними шматочками. Цей рецепт хочеться повторювати знову й знову! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати "Шарлотку" від Ектора

Інгредієнти:

яблука (кислі сорти) — 500–600 г;

цукор — 160 г;

борошно — 160 г;

яйця — 4 великі або 5 маленьких;

сіль — дрібка;

Спосіб приготування: