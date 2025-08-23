"Шарлотка", яку всі пектимуть восени: рецепт від Ектора (відео)
Точно всім сподобається
Яблуко — фрукт, який знайомий нам змалечку. Воно не лише смачне й корисне, а й універсальне в кулінарії: з яблук готують пироги, варення, смузі, запіканки. Один із найулюбленіших способів — найніжніший тортик, для якого не потрібне ні масло, ні багато інгредієнтів.
Але сьогодні ми пропонуємо шарлотку від Ектора — повітряну, легку, ароматну, з хрусткою скоринкою та соковитими яблучними шматочками. Цей рецепт хочеться повторювати знову й знову! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати "Шарлотку" від Ектора
Інгредієнти:
- яблука (кислі сорти) — 500–600 г;
- цукор — 160 г;
- борошно — 160 г;
- яйця — 4 великі або 5 маленьких;
- сіль — дрібка;
Спосіб приготування:
- Нарізати яблука кубиками або часточками.
- Збити яйця з цукром і сіллю до густої світлої маси.
- Просіяти борошно та обережно вмішати його в тісто лопаткою.
- Підготувати форму — застелити пергаментом або змастити маслом і присипати борошном.
- Викласти тісто з яблуками у форму одним із зручних способів.
- Випікати при 180 °C близько 30–40 хвилин до готовності, перевіряючи шпажкою.