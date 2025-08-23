Рус

"Шарлотка", яку всі пектимуть восени: рецепт від Ектора (відео)

Марія Швець
Найсмачніша, найпростіша, найкраща випічка для всієї родини
Найсмачніша, найпростіша, найкраща випічка для всієї родини. Фото instagram.com

Точно всім сподобається

Яблуко — фрукт, який знайомий нам змалечку. Воно не лише смачне й корисне, а й універсальне в кулінарії: з яблук готують пироги, варення, смузі, запіканки. Один із найулюбленіших способів — найніжніший тортик, для якого не потрібне ні масло, ні багато інгредієнтів.

Але сьогодні ми пропонуємо шарлотку від Ектора — повітряну, легку, ароматну, з хрусткою скоринкою та соковитими яблучними шматочками. Цей рецепт хочеться повторювати знову й знову! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати "Шарлотку" від Ектора

Інгредієнти:

  • яблука (кислі сорти) — 500–600 г;
  • цукор — 160 г;
  • борошно — 160 г;
  • яйця — 4 великі або 5 маленьких;
  • сіль — дрібка;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблука кубиками або часточками.
  2. Збити яйця з цукром і сіллю до густої світлої маси.
  3. Просіяти борошно та обережно вмішати його в тісто лопаткою.
  4. Підготувати форму — застелити пергаментом або змастити маслом і присипати борошном.
  5. Викласти тісто з яблуками у форму одним із зручних способів.
  6. Випікати при 180 °C близько 30–40 хвилин до готовності, перевіряючи шпажкою.
#Яблуко #Шарлотка #Готуємо вдома