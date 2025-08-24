Укр

Холодный яблочный смузи с айраном: освежает лучше мороженого (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень просто и вкусно, из дешевых продуктов
Очень просто и вкусно, из дешевых продуктов. Фото instagram.com

Делается в считанные минуты

Яблоко – один из самых универсальных фруктов, который любят и взрослые, и дети. Из него готовят шарлотки, джемы, печенье, пироги, а также десерты без яиц – например, нежная шарлотка без лишних ингредиентов.

Но сегодня мы предлагаем легкий и полезный вариант – яблочно-айрановое смузи. Это отличный напиток, идеально освежающий в жаркий день, поддерживающий пищеварение и насыщающий организм витаминами. Минимум усилий – максимум пользы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "baku.dan.lviv".

Как приготовить яблочно-айрановое смузи

Ингредиенты:

  • яблоко сладкое – 1 шт.;
  • айран классический – 200 мл;
  • мед – 1 ч. л.;
  • мята свежая — 2-3 листа;
  • корица молотая – щепотка;
  • лед – по желанию;

Способ приготовления:

  1. Помыть яблоко, удалить сердцевину, порезать кусочками.
  2. Добавить к яблоку в чашу блендера айран.
  3. Влить мед, добавить мяту и щепотку корицы.
  4. По желанию добавить несколько кубиков льда.
  5. Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции.
  6. Перелить в стакан и сразу подавать.
Теги:
#Яблоко #Смузи #Готовим дома