Холодный яблочный смузи с айраном: освежает лучше мороженого (видео)

Делается в считанные минуты

Яблоко – один из самых универсальных фруктов, который любят и взрослые, и дети. Из него готовят шарлотки, джемы, печенье, пироги, а также десерты без яиц – например, нежная шарлотка без лишних ингредиентов.

Но сегодня мы предлагаем легкий и полезный вариант – яблочно-айрановое смузи. Это отличный напиток, идеально освежающий в жаркий день, поддерживающий пищеварение и насыщающий организм витаминами. Минимум усилий – максимум пользы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "baku.dan.lviv".

Как приготовить яблочно-айрановое смузи

Ингредиенты:

яблоко сладкое – 1 шт.;

айран классический – 200 мл;

мед – 1 ч. л.;

мята свежая — 2-3 листа;

корица молотая – щепотка;

лед – по желанию;

Способ приготовления: