Холодный яблочный смузи с айраном: освежает лучше мороженого (видео)
Делается в считанные минуты
Яблоко – один из самых универсальных фруктов, который любят и взрослые, и дети. Из него готовят шарлотки, джемы, печенье, пироги, а также десерты без яиц – например, нежная шарлотка без лишних ингредиентов.
Но сегодня мы предлагаем легкий и полезный вариант – яблочно-айрановое смузи. Это отличный напиток, идеально освежающий в жаркий день, поддерживающий пищеварение и насыщающий организм витаминами. Минимум усилий – максимум пользы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "baku.dan.lviv".
Как приготовить яблочно-айрановое смузи
Ингредиенты:
- яблоко сладкое – 1 шт.;
- айран классический – 200 мл;
- мед – 1 ч. л.;
- мята свежая — 2-3 листа;
- корица молотая – щепотка;
- лед – по желанию;
Способ приготовления:
- Помыть яблоко, удалить сердцевину, порезать кусочками.
- Добавить к яблоку в чашу блендера айран.
- Влить мед, добавить мяту и щепотку корицы.
- По желанию добавить несколько кубиков льда.
- Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции.
- Перелить в стакан и сразу подавать.