Холодний яблучний смузі з айраном: освіжає краще за морозиво (відео)

Робиться за лічені хвилини

Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів, який люблять і дорослі, і діти. З нього готують шарлотки, джеми, печиво, пироги, а також десерти без яєць — наприклад, ніжна шарлотка без зайвих інгредієнтів.

Але сьогодні ми пропонуємо легкий і корисний варіант — яблучно-айранове смузі. Це чудовий напій, який ідеально освіжає в спекотний день, підтримує травлення та насичує організм вітамінами. Мінімум зусиль — максимум користі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "baku.dan.lviv".

Як приготувати яблучно-айранове смузі

Інгредієнти:

яблуко солодке — 1 шт.;

айран класичний — 200 мл;

мед — 1 ч. л.;

м’ята свіжа — 2–3 листки;

кориця мелена — дрібка;

лід — за бажанням;

Спосіб приготування: