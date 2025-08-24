Холодний яблучний смузі з айраном: освіжає краще за морозиво (відео)
-
-
Робиться за лічені хвилини
Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів, який люблять і дорослі, і діти. З нього готують шарлотки, джеми, печиво, пироги, а також десерти без яєць — наприклад, ніжна шарлотка без зайвих інгредієнтів.
Але сьогодні ми пропонуємо легкий і корисний варіант — яблучно-айранове смузі. Це чудовий напій, який ідеально освіжає в спекотний день, підтримує травлення та насичує організм вітамінами. Мінімум зусиль — максимум користі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "baku.dan.lviv".
Як приготувати яблучно-айранове смузі
Інгредієнти:
- яблуко солодке — 1 шт.;
- айран класичний — 200 мл;
- мед — 1 ч. л.;
- м’ята свіжа — 2–3 листки;
- кориця мелена — дрібка;
- лід — за бажанням;
Спосіб приготування:
- Помити яблуко, видалити серцевину, нарізати шматочками.
- Додати до яблука в чашу блендера айран.
- Влити мед, додати м’яту та дрібку кориці.
- За бажанням додати кілька кубиків льоду.
- Збити всі інгредієнти до однорідної консистенції.
- Перелити у склянку й одразу подавати.