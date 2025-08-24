Рус

Холодний яблучний смузі з айраном: освіжає краще за морозиво (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже просто та смачно, з дешевих продуктів
Дуже просто та смачно, з дешевих продуктів. Фото instagram.com

Робиться за лічені хвилини

Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів, який люблять і дорослі, і діти. З нього готують шарлотки, джеми, печиво, пироги, а також десерти без яєць — наприклад, ніжна шарлотка без зайвих інгредієнтів.

Але сьогодні ми пропонуємо легкий і корисний варіант — яблучно-айранове смузі. Це чудовий напій, який ідеально освіжає в спекотний день, підтримує травлення та насичує організм вітамінами. Мінімум зусиль — максимум користі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "baku.dan.lviv".

Як приготувати яблучно-айранове смузі

Інгредієнти:

  • яблуко солодке — 1 шт.;
  • айран класичний — 200 мл;
  • мед — 1 ч. л.;
  • м’ята свіжа — 2–3 листки;
  • кориця мелена — дрібка;
  • лід — за бажанням;

Спосіб приготування:

  1. Помити яблуко, видалити серцевину, нарізати шматочками.
  2. Додати до яблука в чашу блендера айран.
  3. Влити мед, додати м’яту та дрібку кориці.
  4. За бажанням додати кілька кубиків льоду.
  5. Збити всі інгредієнти до однорідної консистенції.
  6. Перелити у склянку й одразу подавати.
Теги:
#Яблуко #Смузі #Готуємо вдома