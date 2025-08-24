Пышный, влажный, медово-яблочный: пирог, который стоит попробовать (видео)

Пирог точно всем понравится

Яблоко – ароматный, сочный и очень полезный фрукт, который идеально подходит как для легких закусок, так и для домашней выпечки. Из него готовят пюре, сок, джемы,медовые яблочные чипсы – хрустящий перекус без лишних калорий.

Но сегодня мы предлагаем что-то особенное — яблочный пирог с медовым тестом, нежный, влажный и ароматный. Это именно тот десерт, который становится еще вкуснее через несколько часов после выпечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "miroslavakrutii".

Как приготовить яблочно-медовый пирог

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

сахар — 110 г;

мед — 100 г;

сода — 1 ч. л.;

мука — 170 г;

масло – 60 г;

яблоки — 2 шт.;

корица – 0,5 ч. л.;

крахмал – 1 ч. л.;

Способ приготовления: