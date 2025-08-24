Укр

Пышный, влажный, медово-яблочный: пирог, который стоит попробовать (видео)

Мария Швец
Вкусная и простая выпечка
Вкусная и простая выпечка. Фото instagram.com

Пирог точно всем понравится

Яблоко – ароматный, сочный и очень полезный фрукт, который идеально подходит как для легких закусок, так и для домашней выпечки. Из него готовят пюре, сок, джемы,медовые яблочные чипсы – хрустящий перекус без лишних калорий.

Но сегодня мы предлагаем что-то особенное — яблочный пирог с медовым тестом, нежный, влажный и ароматный. Это именно тот десерт, который становится еще вкуснее через несколько часов после выпечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "miroslavakrutii".

Как приготовить яблочно-медовый пирог

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 110 г;
  • мед — 100 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 170 г;
  • масло – 60 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • корица – 0,5 ч. л.;
  • крахмал – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром до пышной массы.
  2. Разогреть мед, добавить соду, довести до кипения, охладить и влить в яйца, взбить минуту.
  3. Добавить муку, аккуратно перемешать лопаткой, ввести масло.
  4. Очистить яблоки, нарезать дольками, смешать с корицей и крахмалом.
  5. Вылить тесто в форму с пергаментом, выложить яблоки сверху или между слоями теста.
  6. Выпекать при 160–170 °C 30–35 минут, охладить и по желанию украсить шоколадом.
