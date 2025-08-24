Пышный, влажный, медово-яблочный: пирог, который стоит попробовать (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Пирог точно всем понравится
Яблоко – ароматный, сочный и очень полезный фрукт, который идеально подходит как для легких закусок, так и для домашней выпечки. Из него готовят пюре, сок, джемы,медовые яблочные чипсы – хрустящий перекус без лишних калорий.
Но сегодня мы предлагаем что-то особенное — яблочный пирог с медовым тестом, нежный, влажный и ароматный. Это именно тот десерт, который становится еще вкуснее через несколько часов после выпечки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "miroslavakrutii".
Как приготовить яблочно-медовый пирог
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 110 г;
- мед — 100 г;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 170 г;
- масло – 60 г;
- яблоки — 2 шт.;
- корица – 0,5 ч. л.;
- крахмал – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром до пышной массы.
- Разогреть мед, добавить соду, довести до кипения, охладить и влить в яйца, взбить минуту.
- Добавить муку, аккуратно перемешать лопаткой, ввести масло.
- Очистить яблоки, нарезать дольками, смешать с корицей и крахмалом.
- Вылить тесто в форму с пергаментом, выложить яблоки сверху или между слоями теста.
- Выпекать при 160–170 °C 30–35 минут, охладить и по желанию украсить шоколадом.