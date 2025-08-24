Пухкий, вологий, медово-яблучний: пиріг, який варто спробувати (відео)
-
-
Читать на русском
Пиріг точно всім сподобається
Яблуко — ароматний, соковитий і надзвичайно корисний фрукт, який ідеально підходить як для легких закусок, так і для домашньої випічки. З нього готують пюре, сік, джеми, медові яблучні чипси — хрусткий перекус без зайвих калорій.
Але сьогодні ми пропонуємо щось особливе — яблучний пиріг із медовим тістом, ніжний, вологий і надзвичайно ароматний. Це саме той десерт, який стає ще смачнішим через кілька годин після випікання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "miroslavakrutii".
Як приготувати яблучно-медовий пиріг
Інгредієнти:
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 110 г;
- мед — 100 г;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 170 г;
- олія — 60 г;
- яблука — 2 шт.;
- кориця — 0,5 ч. л.;
- крохмаль — 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром до пишної маси.
- Розігріти мед, додати соду, довести до кипіння, охолодити та влити в яйця, збити ще хвилину.
- Додати борошно, обережно перемішати лопаткою, ввести олію.
- Очистити яблука, нарізати часточками, змішати з корицею та крохмалем.
- Вилити тісто у форму з пергаментом, викласти яблука зверху або між шарами тіста.
- Випікати при 160–170 °C 30–35 хвилин, остудити та за бажанням прикрасити шоколадом.