Пухкий, вологий, медово-яблучний: пиріг, який варто спробувати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Автор
Смачна та проста випічка
Смачна та проста випічка. Фото instagram.com

Пиріг точно всім сподобається

Яблуко — ароматний, соковитий і надзвичайно корисний фрукт, який ідеально підходить як для легких закусок, так і для домашньої випічки. З нього готують пюре, сік, джеми, медові яблучні чипси — хрусткий перекус без зайвих калорій.

Але сьогодні ми пропонуємо щось особливе — яблучний пиріг із медовим тістом, ніжний, вологий і надзвичайно ароматний. Це саме той десерт, який стає ще смачнішим через кілька годин після випікання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "miroslavakrutii".

Як приготувати яблучно-медовий пиріг

Інгредієнти:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 110 г;
  • мед — 100 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 170 г;
  • олія — 60 г;
  • яблука — 2 шт.;
  • кориця — 0,5 ч. л.;
  • крохмаль — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з цукром до пишної маси.
  2. Розігріти мед, додати соду, довести до кипіння, охолодити та влити в яйця, збити ще хвилину.
  3. Додати борошно, обережно перемішати лопаткою, ввести олію.
  4. Очистити яблука, нарізати часточками, змішати з корицею та крохмалем.
  5. Вилити тісто у форму з пергаментом, викласти яблука зверху або між шарами тіста.
  6. Випікати при 160–170 °C 30–35 хвилин, остудити та за бажанням прикрасити шоколадом.
