Секрет идеальной курицы по-милански: блюдо, которое превратит обычный обед в праздник (видео)

На праздник или каждый день

Курица – популярный продукт, используемый во многих кухнях мира. Из нее готовят разнообразные блюда, например, сочную курицу по-селянски в ароматном соусе.

Но сегодня мы предлагаем приготовить курицу по-милански — нежную, с хрустящей сырной корочкой, которая станет ярким дополнением к вашему столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить курицу по-милански

Ингредиенты:

куриное бедро – 5 шт. (отделить от кости);

яйцо — 2 шт.;

мука — для панировки;

твердый сыр – 150 г;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

масло – для жарки;

Способ приготовления: