Секрет идеальной курицы по-милански: блюдо, которое превратит обычный обед в праздник (видео)

Мария Швец
Чрезвычайно сочная и вкусная. Фото instagram.com

На праздник или каждый день

Курица – популярный продукт, используемый во многих кухнях мира. Из нее готовят разнообразные блюда, например, сочную курицу по-селянски в ароматном соусе.

Но сегодня мы предлагаем приготовить курицу по-милански — нежную, с хрустящей сырной корочкой, которая станет ярким дополнением к вашему столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить курицу по-милански

Ингредиенты:

  • куриное бедро – 5 шт. (отделить от кости);
  • яйцо — 2 шт.;
  • мука — для панировки;
  • твердый сыр – 150 г;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • масло – для жарки;

Способ приготовления:

  1. Отделить мясо от кости и сделать маринованные надрезы.
  2. Посолить, поперчить мясо по вкусу.
  3. Взбить яйца, добавить тертый творог и немного муки для кляра.
  4. Обвалять курицу в творожном кляре.
  5. Обжарить на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
  6. Протушить под крышкой 15 минут до готовности.
Теги:
#Рецепт #Курица #Готовим дома