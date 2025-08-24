Секрет идеальной курицы по-милански: блюдо, которое превратит обычный обед в праздник (видео)
-
-
Читати українською
На праздник или каждый день
Курица – популярный продукт, используемый во многих кухнях мира. Из нее готовят разнообразные блюда, например, сочную курицу по-селянски в ароматном соусе.
Но сегодня мы предлагаем приготовить курицу по-милански — нежную, с хрустящей сырной корочкой, которая станет ярким дополнением к вашему столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить курицу по-милански
Ингредиенты:
- куриное бедро – 5 шт. (отделить от кости);
- яйцо — 2 шт.;
- мука — для панировки;
- твердый сыр – 150 г;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- масло – для жарки;
Способ приготовления:
- Отделить мясо от кости и сделать маринованные надрезы.
- Посолить, поперчить мясо по вкусу.
- Взбить яйца, добавить тертый творог и немного муки для кляра.
- Обвалять курицу в творожном кляре.
- Обжарить на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
- Протушить под крышкой 15 минут до готовности.