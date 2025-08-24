Секрет ідеальної курки по-міланськи: страва, яка перетворить буденний обід на свято (відео)

На свято чи кожен день

Курка — популярний продукт, який використовується у багатьох кухнях світу. З неї готують різноманітні страви, наприклад, соковиту курку по-селянськи в ароматному соусі.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати курку по-міланськи — ніжну, з хрусткою сирною скоринкою, яка стане яскравим доповненням до вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати курку по-міланськи

Інгредієнти:

куряче стегно — 5 шт. (відділити від кістки);

яйце — 2 шт.;

борошно — для панірування;

твердий сир — 150 г;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

олія — для смаження;

Спосіб приготування: