Секрет ідеальної курки по-міланськи: страва, яка перетворить буденний обід на свято (відео)
Курка — популярний продукт, який використовується у багатьох кухнях світу. З неї готують різноманітні страви, наприклад, соковиту курку по-селянськи в ароматному соусі.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати курку по-міланськи — ніжну, з хрусткою сирною скоринкою, яка стане яскравим доповненням до вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати курку по-міланськи
Інгредієнти:
- куряче стегно — 5 шт. (відділити від кістки);
- яйце — 2 шт.;
- борошно — для панірування;
- твердий сир — 150 г;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- олія — для смаження;
Спосіб приготування:
- Відділити м’ясо від кістки та зробити надрізи для маринування.
- Посолити, поперчити м’ясо за смаком.
- Збити яйця, додати тертий сир і трохи борошна для кляру.
- Обваляти курку в сирному клярі.
- Обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки з обох боків.
- Протушкувати під кришкою 15 хвилин до готовності.