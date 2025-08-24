Рус

Секрет ідеальної курки по-міланськи: страва, яка перетворить буденний обід на свято (відео)

Марія Швець
Надзвичайно соковита та смачна
Фото instagram.com

На свято чи кожен день

Курка — популярний продукт, який використовується у багатьох кухнях світу. З неї готують різноманітні страви, наприклад, соковиту курку по-селянськи в ароматному соусі.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати курку по-міланськи — ніжну, з хрусткою сирною скоринкою, яка стане яскравим доповненням до вашого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати курку по-міланськи

Інгредієнти:

  • куряче стегно — 5 шт. (відділити від кістки);
  • яйце — 2 шт.;
  • борошно — для панірування;
  • твердий сир — 150 г;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія — для смаження;

Спосіб приготування:

  1. Відділити м’ясо від кістки та зробити надрізи для маринування.
  2. Посолити, поперчити м’ясо за смаком.
  3. Збити яйця, додати тертий сир і трохи борошна для кляру.
  4. Обваляти курку в сирному клярі.
  5. Обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки з обох боків.
  6. Протушкувати під кришкою 15 хвилин до готовності.
